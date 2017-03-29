Ошибок в рекламе на китайском языке в Благовещенске не меньше, чем в русской рекламе в Хэйхэ

В столице Приамурья все чаще встречается реклама на китайском языке. Выяснилось, что в подобных объявлениях ошибки встречаются не реже, чем в объявлениях на русском в Хэйхэ. Журналист Амур.инфо нашел наиболее яркие примеры. В переводе помог специалист Института Конфуция БГПУ.

Наиболее говорящий пример – огромный баннер на пересечении улиц 50-летия Октября и Амурской. Первый иероглиф здесь просто перевернут. Возможно, хотели написать «Европейские вазы» или «Вазы из Европы», но в таком виде это объявление совсем не имеет смысла.

Рекламу натуральной косметики можно перевести приблизительно так: «Я встретил косметические продукты и продукты долголетия».

«Вероятно, пытались перевести слоган, но неправильно использовали глагол со значением "встречать", так как нельзя сказать "встречать продукт". Также словосочетание "продукт долголетия" употребили неверно», – объяснил переводчик.

На этом баннере первые два иероглифа не несут никакого смысла, Может быть, еще один потерялся из-за кондиционера, предположил переводчик Института Конфуция. На русском языке написан лишь режим работы заведения – 24 часа. А на китайском в скобках указано – «Казино». При этом известно, что деятельность игорных заведений на территории Благовещенска запрещена.

На баннере фитнес-клуба, находящегося в центре города, слоган, звучащий на русском языке как «фитнес, йога, танцы», превратили в «йога, физическая подготовка, танцевальное направление». В этом случае просто подобрали не те иероглифы, можно было перевести точнее.

«70 глобальная распродажа %» – гласит на китайском языке реклама одного из магазинов детских товаров. Здесь допустили сразу несколько ошибок. Поменяли местами слова, а также неправильно использовали иероглиф, который переводится как «глобальный». Он имеет значение «во всем мире», поэтому вместе со словом «распродажа» употреблять его нельзя.

«В целом рекламы на китайском языке в Благовещенске очень много. Раньше встречалось гораздо больше ошибок, в последнее время пишут всё грамотнее. Наиболее распространены лексические ошибки, неправильное употребление слов», – рассказал специалист Института Конфуция.

Интересно, что многие магазины предлагают покупателям из Китая скидки при покупке товаров оптом. Подобных объявлений на русском языке нет.

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#Китай #торговля

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Нино Кохреидзе