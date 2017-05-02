Минобороны РФ заявило о возможном уничтожении лидера «Исламского государства»

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Лидер террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) Ибрагим Абу-Бакр аль-Багдади, по предварительным данным, уничтожен в Сирии в результате авиаудара, нанесённого российскими ВС. Об этом сообщили в пятницу в Минобороны РФ, передаёт «Интерфакс».

Удар самолётов Су-35 и Су-34 был нанесён 28 мая в южном предместье Ракки, где проходило совещание лидеров группировки.

«По информации, которая проверяется по различным каналам, на совещании присутствовал также лидер ИГ Ибрагим Абу-Бакр аль-Багдади, который в результате удара был уничтожен», – заявили в Минобороны, уточнив, что в результате авиаудара были уничтожены высокопоставленные командиры ИГ, а также около 30 полевых командиров среднего звена и до 300 боевиков их личной охраны.

Среди ликвидированных террористов, чьи личности уже удалось установить, – эмир Ракки Абу аль-Хаджи аль-Мысри, эмир Ибрагим ан-Наеф аль-Хадж (они контролировали район от Ракка до Эс-Сухне), а также начальник службы безопасности ИГ Сулейман аль-Шауах.

На протяжении последних лет периодически появлялись сообщения о смерти или захвате аль-Багдади, однако впоследствии они не получали подтверждения. Последнее подобное сообщение появилось в СМИ 11 июня. Тогда британское издание Daily Mail написала, что лидер ИГ ликвидирован в результате авианалёта на Ракку.

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Алексей Воскобойников