Более 30 человек приняли участие в первом авиаспоттинге в аэропорту Благовещенска

В пятницу, 16 июня, в благовещенском аэропорту впервые провели авиаспоттинг. Это особый вид хобби – люди ведут свои реестры самолетов, фотографируют и снимают их. Больше 30 человек – любителей гражданской авиации – смогли попасть на перрон без посадочного билета.

«Ждали этого дня очень давно, потому что нам очень интересны самолеты, благовещенский аэропорт. Когда увидели сообщение на "Амур.инфо ", сразу же оставили заявку и ждали с нетерпением», – говорит споттер Елена Катина.

«Для меня самолеты – это связь с небом, что-то необычное», – отмечает другая участница авиаспоттинга Виктория Кожевникова.

Желающих попасть на перрон было гораздо больше, но пустили только тех, кто подал заявку первым. Счастливчики прошли на территорию аэропорта через служебный вход – но также с досмотром. Всем выдали светоотражающие жилеты, провели инструктаж, для них подогнали автобус.

Специально для споттеров в благовещенском аэропорту организовали площадки. Здесь выкосили траву и установили ограждения, чтобы люди смогли на безопасном расстоянии следить за взлетом и посадкой самолетов.

Обычно любители авиации и фотографы делают фото самолетов с дороги или, как они сами говорят, «из кустов» неподалеку от забора. Сегодня им дали возможность снять моменты отрыва лайнера от земли или его приземления, заправки, загрузки и многое другое. Видно было все.

«Такие фотографии нужны просто для души. Нравится гражданская авиация, нравятся гражданские авиалайнеры. Нравится за ними смотреть. Такой авиаспоттинг – всемирное увлечение, и люди по всему миру тратят большие деньги, чтобы сделать одну фотографию», – говорит споттер Александр Загоскин.

Кто-то привез дорогостоящее оборудование, некоторые делали снимки на телефон. Здесь главное – любовь не к фотографии, а к авиации. Споттинг – не просто съемка, это особое хобби – люди отслеживают перелеты, ведут личные реестры. Среди участников акции таких было немного.

«Дома у меня целый диспетчерский пункт. Над домом пролетают самолеты – включен флайтрадар, на перехват разговоров пилотов – это в свободном доступе есть в Интернете», – рассказывает споттер Илья Афанасьев.

Илья бывал на споттинге в более крупных аэропортах – в Томске и Хабаровске, но благовещенский аэропорт его не разочаровал. За 5 часов – 5 взлетов и посадок.

«Сам поражаюсь. Вообще, конечно, наша задача – обслуживать пассажиров и суда, обеспечивать безопасность пассажиров. И любые посторонние, не в обиду вам сказано, на территории аэропорта – определенная головная боль. Но надо, как говорят, чтобы народ знал своих героев, поэтому, если вы правдиво расскажете о работе служб аэропорта, это пойдет только на пользу», – говорит заместитель генерального директора аэропорта Благовещенска Анатолий Смирнов.

Мероприятие провели в честь 20-летия аэропорта. Участники первого споттинга надеются, что для следующей акции не придется ждать следующего юбилея. Организаторы обещали учесть все пожелания и открывать двери для споттеров ежегодно.

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Александр Авдеев