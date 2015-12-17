Амур.life запускает прямые трансляции: первый гость – Дарья Юрьева

На портале Амур.life стартует новый проект – «Прямой эфир». На площадку будут приглашать известных амурчан, экспертов и просто интересных людей, но вопросы во время трансляции будут задавать не ведущие, а зрители. Первая трансляция начнется уже сегодня, 16 июня, в 19:00. Гостьей станет Дарья Юрьева – редактор программы «Благовещенск: инструкция по применению».

Оставить вопросы для нее можно уже сейчас – в профилях Инстаграм «Альфа-канала» и «Амур.инфо». И, конечно, вопросы можно задать непосредственно во время прямой трансляции. В эфире прозвучат все вопросы, в которых присутствует только нормативная лексика. Это единственное ограничение.

«Ожидаю адекватных вопросов, на которые мы действительно сможем порассуждать. Но мне немного страшно – я боюсь вопросов даже не про личную жизнь, а про то, о чем не хочу говорить, или откровенно глупых вопросов. Тогда, может, я не смогу сдержать эмоций, может, обижу человека. Я постараюсь быть максимально доброй, максимально открытой и полезной. Я думаю, люди будут задавать вопросы, которые принесут пользу и им, и нам», – сказала редактор программы «Благовещенск: инструкция по применению» Дарья Юрьева.

«Это уникальный проект для нашего региона. Каждую неделю в студию мы будем звать гостей. Свое согласие уже дали депутат Сергей Труш, барбер Виталий Русаков, фитнес-тренер Альбера Бондарцова, шоумен Владас Дедонис и многие другие. Наши читатели и подписчики могут предлагать своих гостей. Мы максимально открыты и ждем всех желающих. Будет интересно», – отметила автор проекта Ирина Стругачева.

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#жизнь #СМИ

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Екатерина PL