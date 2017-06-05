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У реки Зеи на скале установили поклонный крест

У реки Зеи на скале установили поклонный крест
Фото: пресс-служба администрации Зеи

Прихожане храма святителя Николая Мирликийского города Зеи совершили двухдневное водное путешествие по реке Зее. Участники похода установили поклонный крест на вершине скального выступа близ впадения в Зею реки большой Макчи.

Как сообщает пресс-служба администрации Зеи, идея такого путешествия возникла под влиянием биографии святителя Иннокентия. В годы пребывания в Благовещенске святитель многократно путешествовал по рекам Зее, Амуру и его притокам, собственноручно управляя архиерейским катером.

В ознаменование юбилея святителя в этом году пятеро участников сплава отправились на резиновой лодке и надувном спасательном плоту до села Овсянки, в 24-х километрах от города Зея. Скорость сплава составила 4-5 километров в час.

Пройдя около половины пути, участники похода обнаружили живописное место для установки деревянного креста, который укрепили в расселине камней на верху горы. По прочтении короткого молебна иерей Александр Донесенко окропил крест и молящихся святой водой.

У подножья горы проходит дорога к туристической стоянке, а на вершину ведет утоптанная тропинка. Вскоре после установки креста на гору взобралась семья местных жителей, прозвучали слова одобрения действиям участников экспедиции.

После ночевки на острове путешественники продолжили путь и после полудня прибыли в Овсянку. Гостей встретил священник села Овсянки Владимир Мыльников, который помог путешественникам вернуться домой на автомобиле.

Организаторы похода изначально планировали сделать мероприятие ежегодным, поэтому уже к нынешнему пробному сплаву готовились всерьез. Даже место ночной стоянки выбирали с учетом возможного повышения уровня воды в реке, что часто случается из-за работы Зейской ГЭС. Запаслись спасательными жилетами, необходимым оборудованием и зарегистрировали сплав в Государственной инспекции маломерных судов.

Одним из участников похода стал опытный туристический инструктор, кандидат в мастера спорта по спортивному ориентированию Алексей Донесенко, брат настоятеля зейского храма. Среди прихожан храма нашлись байдарочники, которые высказали желание участвовать в следующем походе.

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#Зея #религия

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Комментарии
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  • Братеев

    Братеев
    33 минуты назад

    вопрос-зачем?

  • Oldlord

    Oldlord
    26 минут назад

    Братеев

    вопрос-зачем?



    Мода сейчас такая, кресты везде втыкать да атеистов дразнить.

  • Local

    Local
    22 минуты назад

    Нормально. Крест деревянный. Стоит в тайге. И совсем не надгробный булыжник, который посреди дендрария в центре города "лежит как стоит, но пока не установлен" (с).

  • Генрих VI

    Генрих VI
    14 минут назад

    Братеев

    вопрос-зачем?



    Ответ - затем.

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