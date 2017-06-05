У реки Зеи на скале установили поклонный крест

Фото: пресс-служба администрации Зеи

Прихожане храма святителя Николая Мирликийского города Зеи совершили двухдневное водное путешествие по реке Зее. Участники похода установили поклонный крест на вершине скального выступа близ впадения в Зею реки большой Макчи.

Как сообщает пресс-служба администрации Зеи, идея такого путешествия возникла под влиянием биографии святителя Иннокентия. В годы пребывания в Благовещенске святитель многократно путешествовал по рекам Зее, Амуру и его притокам, собственноручно управляя архиерейским катером.

В ознаменование юбилея святителя в этом году пятеро участников сплава отправились на резиновой лодке и надувном спасательном плоту до села Овсянки, в 24-х километрах от города Зея. Скорость сплава составила 4-5 километров в час.

Пройдя около половины пути, участники похода обнаружили живописное место для установки деревянного креста, который укрепили в расселине камней на верху горы. По прочтении короткого молебна иерей Александр Донесенко окропил крест и молящихся святой водой.

У подножья горы проходит дорога к туристической стоянке, а на вершину ведет утоптанная тропинка. Вскоре после установки креста на гору взобралась семья местных жителей, прозвучали слова одобрения действиям участников экспедиции.

После ночевки на острове путешественники продолжили путь и после полудня прибыли в Овсянку. Гостей встретил священник села Овсянки Владимир Мыльников, который помог путешественникам вернуться домой на автомобиле.

Организаторы похода изначально планировали сделать мероприятие ежегодным, поэтому уже к нынешнему пробному сплаву готовились всерьез. Даже место ночной стоянки выбирали с учетом возможного повышения уровня воды в реке, что часто случается из-за работы Зейской ГЭС. Запаслись спасательными жилетами, необходимым оборудованием и зарегистрировали сплав в Государственной инспекции маломерных судов.

Одним из участников похода стал опытный туристический инструктор, кандидат в мастера спорта по спортивному ориентированию Алексей Донесенко, брат настоятеля зейского храма. Среди прихожан храма нашлись байдарочники, которые высказали желание участвовать в следующем походе.

Просмотров всего: 318

#Зея #религия

распечатать

Александр Авдеев