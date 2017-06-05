У реки Зеи на скале установили поклонный крест
Прихожане храма святителя Николая Мирликийского города Зеи совершили двухдневное водное путешествие по реке Зее. Участники похода установили поклонный крест на вершине скального выступа близ впадения в Зею реки большой Макчи.
Как сообщает пресс-служба администрации Зеи, идея такого путешествия возникла под влиянием биографии святителя Иннокентия. В годы пребывания в Благовещенске святитель многократно путешествовал по рекам Зее, Амуру и его притокам, собственноручно управляя архиерейским катером.
В ознаменование юбилея святителя в этом году пятеро участников сплава отправились на резиновой лодке и надувном спасательном плоту до села Овсянки, в 24-х километрах от города Зея. Скорость сплава составила 4-5 километров в час.
Пройдя около половины пути, участники похода обнаружили живописное место для установки деревянного креста, который укрепили в расселине камней на верху горы. По прочтении короткого молебна иерей Александр Донесенко окропил крест и молящихся святой водой.
У подножья горы проходит дорога к туристической стоянке, а на вершину ведет утоптанная тропинка. Вскоре после установки креста на гору взобралась семья местных жителей, прозвучали слова одобрения действиям участников экспедиции.
После ночевки на острове путешественники продолжили путь и после полудня прибыли в Овсянку. Гостей встретил священник села Овсянки Владимир Мыльников, который помог путешественникам вернуться домой на автомобиле.
Организаторы похода изначально планировали сделать мероприятие ежегодным, поэтому уже к нынешнему пробному сплаву готовились всерьез. Даже место ночной стоянки выбирали с учетом возможного повышения уровня воды в реке, что часто случается из-за работы Зейской ГЭС. Запаслись спасательными жилетами, необходимым оборудованием и зарегистрировали сплав в Государственной инспекции маломерных судов.
Одним из участников похода стал опытный туристический инструктор, кандидат в мастера спорта по спортивному ориентированию Алексей Донесенко, брат настоятеля зейского храма. Среди прихожан храма нашлись байдарочники, которые высказали желание участвовать в следующем походе.
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