В Амурской области стартовали первые дальневосточные соревнования по конному спорту

В Благовещенске 16 июня начался чемпионат и первенство Дальневосточного округа по конному спорту. Участники приехали с Сахалина, из Хабаровска, Приморья и Амурской области. Такие масштабные соревнования в регионе проходят впервые.

На поле конно-спортивного клуба «Аллюр» лошади и всадники соревнуются в конкуре – это самый зрелищный вид конного спорта, когда кони преодолевают препятствия высотой до 130 сантиметров. Главный приз соревнований – годовалый жеребенок буденновской породы. Соревнования будут продолжаться два дня.

Посмотреть на выступление грациозных и мощных животных пришли несколько десятков человек. 17 июня соревнования продолжатся, вход на это мероприятие свободный. Как рассказали организаторы, чемпионат состоится даже при плохих погодных условиях.

Просмотров всего: 87

#животные #спорт

распечатать

Екатерина PL