«Левада»: этим летом каждый пятый россиянин никуда не поедет отдыхать

Фото: tourdream.net

Согласно опросу, проведённому «Левада-Центром», отдыхать нынешним летом россияне предпочтут на даче (20 %) или дома, занимаясь своими делами (21 %). Вовсе не поедут отдыхать 20 % россиян (годом раньше таких было 26 %). Об этом пишет «Интерфакс».

В опросе, проводившемся 19-22 мая, приняли участие 1 600 человек в 137 населённых пунктах 48 регионов Российской Федерации.

8 % респондентов намерены провести летний отпуск в другом городе/селе России, ещё столько же – на Черноморском побережье Кавказа. Поедут отдыхать за границу или в Крым по 4 % соответственно.

19 % участников опроса пока не определились с планами на летний отдых.

Отвечая на вопрос о том, где будут отдыхать этим летом их несовершеннолетние дети/внуки, 41 % респондентов заявил, что, скорее всего, те останутся дома.

Дети 18 % отвечавших на вопросы «Левады» поедут на дачу, 10 % – отправятся с родственниками в другое место в России, 8 % – на Черноморское побережье Кавказа.

Ещё 7 % участников опроса намерены отправить своих детей/внуков в детский лагерь отдыха, а 4 % отправятся со своими чадами за рубеж.

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#жизнь #отдых

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Алексей Воскобойников