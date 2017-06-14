В Благовещенске на оживленной улице загорелся грузовик

Фото: instagram.com/blag_dtp

В пятницу, 16 июня, в Благовещенске на улице Пионерской загорелся грузовик. Инцидент произошел в районе центрального рынка. Пожар удалось оперативно потушить.

Как рассказали ИА «Амур.инфо» в пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области, сообщение о пожаре поступило в 14:31. На место происшествия выехали два боевых расчета. У грузовика горел моторный отсек. Уже в 14:37 возгорание было ликвидировано.

В результате инцидента люди не пострадали. Сейчас по факту пожара проводится разбирательство.

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#пожары #происшествия #транспорт

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Александр Авдеев