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Для благовещеских детсадовцев провели зарядку со стражами порядка

Для благовещеских детсадовцев провели зарядку со стражами порядка

В двух детских садах Благовещенска 16 июня провели «Зарядку со стражами порядка». Сотрудники госавтоинспекции вместе с профессиональными тренерами показали детям приемы и элементы карате и ушу. Занятия проводили на свежем воздухе. Такие встречи уже давно стали традиционными.

Главная задача полицейских и спортсменов – рассказать ребятам о пользе спорта. Всего в мероприятии приняли участие более 100 детей, педагоги также не остались равнодушными и присоединились к массовой зарядке, родители наблюдали за стараниями своих детей в стороне.

По окончании мероприятия одни ребята захотели стать «милиционерами», как говорили сами дети, другие – спортсменами. Но все пообещали делать зарядку каждый день.

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#дети #жизнь #здоровье

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