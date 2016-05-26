«Всё равно никто ничего не сделает»: московские мажоры прокатились с ветерком по встречке

Фото: instagram

В самом центре Москвы два автомобиля демонстративно проехали по встречной полосе, обгоняя скопившуюся дорожную пробку. Видео этого происшествия, снятое самими нарушителями, опубликовано в Instagram в аккаунте Richrussiankids («Богатые русские дети»), передаёт РИА Новости.

На кадрах, снятых непосредственно из машины автолихачей, видно, как два легковых авто несутся вдоль почти не движущегося потока транспорта. Встречные машины вынуждены объезжать дерзких нарушителей ПДД.

«Когда торопишься на любимый пятачок с ресторанами, а тут вот такая ситуация. Всё равно никто ничего не сделает», – такой самоуверенный комментарий оставили авторы ролика.

Аккаунт Richrussiankids посвящен развлечениям так называемой «золотой молодёжи». Ранее в нем публиковался видеоролик, на котором мажоры устраивают дрифт на автомобилях BMW M5 прямо на проезжей части рядом со зданием МГУ, в то время как рядом пытаются проехать другие машины.

Публикацией видео заинтересовались в столичном управлении ГИБДД.

Весной 2016 года широкий общественный резонанс вызвала погоня с участием Mercedes Gelandewagen сына вице-президента «Лукойла» Руслана Шамсуарова. Стражи порядка гнались за Шамсуаровым и его друзьями в течение нескольких часов, всё это время пассажиры внедорожника транслировали происходящее в Сети, отпуская едкие шуточки. Впоследствии Гагаринский суд назначил Шамсуарову наказание в виде обязательных работ, а иномарка была конфискована в пользу государства.

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#закон #происшествия #транспорт

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Алексей Воскобойников