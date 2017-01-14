Международные хоккейные матчи на Амуре будут проводить каждый год

Губернатор Амурской области Александр Козлов и губернатор провинции Хэйлунцзян Лу Хао встретились в Харбине в рамках работы Российско-китайского ЭКСПО. На встрече затронули тему международного хоккейного матча, который прошел на реке Амур 14 января. В итоге было решено, что такие матчи станут ежегодными.

Как сообщает пресс-служба правительства Амурской области, с просьбой проводить международные хоккейные матчи на Амуре ежегодно к губернатору обратились амурские спортсмены. В итоге инициативу поддержали и российская, и китайская стороны.

На встрече Александр Козлов вручил Лу Хао именной хоккейный свитер и медаль участника первого международного матча по хоккею на реке Амур.

Кроме того, во время общения губернаторы соседних регионов затронули вопрос китайских строительных компаний, которые работают в Приамурье и не выполняют своих обязательств перед российскими дольщиками.

«Мы со своей стороны используем все меры воздействия, просим вас также включиться в решение данной проблематики», – сказал Александр Козлов. Лу Хао отметил, что возьмет вопрос на контроль.

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Александр Авдеев