Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
16июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:35 3

Международные хоккейные матчи на Амуре будут проводить каждый год

Международные хоккейные матчи на Амуре будут проводить каждый год

Губернатор Амурской области Александр Козлов и губернатор провинции Хэйлунцзян Лу Хао встретились в Харбине в рамках работы Российско-китайского ЭКСПО. На встрече затронули тему международного хоккейного матча, который прошел на реке Амур 14 января. В итоге было решено, что такие матчи станут ежегодными.

Как сообщает пресс-служба правительства Амурской области, с просьбой проводить международные хоккейные матчи на Амуре ежегодно к губернатору обратились амурские спортсмены. В итоге инициативу поддержали и российская, и китайская стороны.

На встрече Александр Козлов вручил Лу Хао именной хоккейный свитер и медаль участника первого международного матча по хоккею на реке Амур.

Кроме того, во время общения губернаторы соседних регионов затронули вопрос китайских строительных компаний, которые работают в Приамурье и не выполняют своих обязательств перед российскими дольщиками.

«Мы со своей стороны используем все меры воздействия, просим вас также включиться в решение данной проблематики», – сказал Александр Козлов. Лу Хао отметил, что возьмет вопрос на контроль.

Просмотров всего: 147

#губернатор #Китай #спорт

распечатать

Комментарии
Показать все (3) Обсудить на форуме
  • alex 3

    alex 3
    1 час назад

    проводить такие матчи по деревням и поселкам АО! Для этих целей строить в населенных пунктах новые хоккейные коробки!

  • тандем

    тандем
    1 час назад

    Политически супе₽подача на пятачёк!

  • Oldlord

    Oldlord
    11 минут назад

    А футбольные матчи проводиться будут?

    А другие виды спорта будут участвовать в развитии международных отношений?

Показать все (3) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Культура

Амурчане активно готовятся к восьмой российско-китайской ярмарке культуры и искусства
Общество

Ошибок в рекламе на китайском языке в Благовещенске не меньше, чем в русской рекламе в Хэйхэ

Спорт

В Амурской области стартовали первые дальневосточные соревнования по конному спорту
Спорт 1

Амурские велогонщики показали лучший результат на кросс-кантри марафоне в Хабаровске