Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
16июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:20 1

На железной дороге в Приамурье злоумышленники наворовали имущества на два миллиона рублей

На полигоне Свободненского региона за пять месяцев 2017 года было предотвращено 42 случая хищения железнодорожного имущества на сумму 1,4 миллиона рублей. При этом не все незаконные действия удалось предотвратить. С начала года ущерб от всех краж на железной дороге составил почти 2 миллиона рублей.

С января по май 2017 года на полигоне Свободненского региона Забайкальской железной дороги зафиксировано 60 случаев хищения имущества РЖД. В частности, зарегистрировано 22 случая разоборудования устройств железнодорожной инфраструктуры, 20 случаев хищения с объектов ЗабЖД, 14 случаев хищения груза с подвижного состава, 4 случая хищения горюче-смазочных материалов. За совершение противоправных действий задержано 53 человека, возбуждено 27 уголовных дел.

Все эти действия, по словам специалистов, создают реальную угрозу безопасности движения поездов. Из-за повреждения железнодорожных устройств электроснабжения, кабельных коммуникаций, средств автоматики и телемеханики, связи, централизации и блокировки возникают отказы технических средств и сбои в графике движения поездов. Незаконное вмешательство, будь то вандализм, порча, хищение грузов и оборудования на железной дороге, может повлечь за собой даже сход поезда.

За незаконное вмешательство в деятельность железнодорожного транспорта правонарушители могут быть привлечены как к административной, так и к уголовной ответственности, сообщает пресс-служба ЗабЖД.

Просмотров всего: 278

#закон #происшествия #транспорт

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество

Более 30 человек приняли участие в первом авиаспоттинге в аэропорту Благовещенска
Происшествия

В Благовещенске на оживленной улице загорелся грузовик
В России и мире

«Всё равно никто ничего не сделает»: московские мажоры прокатились с ветерком по встречке
Происшествия 1

Следователи: выпавшего из окна в Райчихинске ребенка оставили одного