На железной дороге в Приамурье злоумышленники наворовали имущества на два миллиона рублей

На полигоне Свободненского региона за пять месяцев 2017 года было предотвращено 42 случая хищения железнодорожного имущества на сумму 1,4 миллиона рублей. При этом не все незаконные действия удалось предотвратить. С начала года ущерб от всех краж на железной дороге составил почти 2 миллиона рублей.

С января по май 2017 года на полигоне Свободненского региона Забайкальской железной дороги зафиксировано 60 случаев хищения имущества РЖД. В частности, зарегистрировано 22 случая разоборудования устройств железнодорожной инфраструктуры, 20 случаев хищения с объектов ЗабЖД, 14 случаев хищения груза с подвижного состава, 4 случая хищения горюче-смазочных материалов. За совершение противоправных действий задержано 53 человека, возбуждено 27 уголовных дел.

Все эти действия, по словам специалистов, создают реальную угрозу безопасности движения поездов. Из-за повреждения железнодорожных устройств электроснабжения, кабельных коммуникаций, средств автоматики и телемеханики, связи, централизации и блокировки возникают отказы технических средств и сбои в графике движения поездов. Незаконное вмешательство, будь то вандализм, порча, хищение грузов и оборудования на железной дороге, может повлечь за собой даже сход поезда.

За незаконное вмешательство в деятельность железнодорожного транспорта правонарушители могут быть привлечены как к административной, так и к уголовной ответственности, сообщает пресс-служба ЗабЖД.

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Екатерина PL