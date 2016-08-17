Следователи: выпавшего из окна в Райчихинске ребенка оставили одного

Фото: marshrutca.ru

По предварительной информации, двухлетний мальчик в Райчихинске выпал из окна из-за того, что его оставили без присмотра. Как сообщает СУ СКР по Амурской области, ребенок находился один в комнате. Он забрался на подоконник и выпал в открытое окно.

Также ведомство уточняет, что инцидент произошел на улице Комсомольской. В социальных сетях пишут, что ребенок выпал из окна дома по адресу: Комсомольская, 9. Родители малыша якобы были пьяны и не уследили за ним.

«Следственные органы в очередной раз обращаются к родителям с убедительной просьбой озаботиться безопасностью своих детей: исключить случаи оставления детей одних в комнатах с открытыми окнами, установить на оконные рамы блокирующие устройства, исключающие возможность их открытия детьми», – пишет СУ СКР по Амурской области.

Как сообщало Амур.инфо, инцидент произошел 15 июня. Двухлетний мальчик выпал из окна четвертого этажа на территорию одного из городских супермаркетов. Ребенок получил многочисленные травмы и сейчас находится в реанимации. По данному факту проводится доследственная проверка.

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Александр Авдеев