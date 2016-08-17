Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
16июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:02 1

Следователи: выпавшего из окна в Райчихинске ребенка оставили одного

Следователи: выпавшего из окна в Райчихинске ребенка оставили одного
Фото: marshrutca.ru

По предварительной информации, двухлетний мальчик в Райчихинске выпал из окна из-за того, что его оставили без присмотра. Как сообщает СУ СКР по Амурской области, ребенок находился один в комнате. Он забрался на подоконник и выпал в открытое окно.

Также ведомство уточняет, что инцидент произошел на улице Комсомольской. В социальных сетях пишут, что ребенок выпал из окна дома по адресу: Комсомольская, 9. Родители малыша якобы были пьяны и не уследили за ним.

«Следственные органы в очередной раз обращаются к родителям с убедительной просьбой озаботиться безопасностью своих детей: исключить случаи оставления детей одних в комнатах с открытыми окнами, установить на оконные рамы блокирующие устройства, исключающие возможность их открытия детьми», – пишет СУ СКР по Амурской области.

Как сообщало Амур.инфо, инцидент произошел 15 июня. Двухлетний мальчик выпал из окна четвертого этажа на территорию одного из городских супермаркетов. Ребенок получил многочисленные травмы и сейчас находится в реанимации. По данному факту проводится доследственная проверка.

Просмотров всего: 1048

#дети #происшествия #Райчихинск

распечатать

Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Hirurg

    Hirurg
    2 часа назад

    здоровья ребенку и скорейшего выздоровления! О "родителях" даже слов не получается подобрать...

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия

В Благовещенске на оживленной улице загорелся грузовик
Общество 1

Для благовещеских детсадовцев провели зарядку со стражами порядка
В России и мире

«Всё равно никто ничего не сделает»: московские мажоры прокатились с ветерком по встречке
Происшествия 1

На железной дороге в Приамурье злоумышленники наворовали имущества на два миллиона рублей

сегодня, 15:20