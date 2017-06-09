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Амурские велогонщики показали лучший результат на кросс-кантри марафоне в Хабаровске

Амурские велогонщики показали лучший результат на кросс-кантри марафоне в Хабаровске
Фото: slenergy.ru

Амурские велогонщики успешно выступили в Хабаровске на ежегодном кросс-кантри марафоне «Хехцирский лес-2017». В абсолютном зачете утомительного четырехчасового марафона первое место занял благовещенец.

Если в прошлом году длина самой протяженной дистанции марафона составляла 45 километров, то в этот раз гонка исчислялась не в метрах, а в часах. Самая длительная – четыре часа. В течение этого времени спортсмены должны были проехать как можно больше кругов протяженностью в 15 километров. В марафоне принимали участие 50 велогонщиков из Биробиджана, Комсомольска-на-Амуре, Хабаровска. Амурскую область представляли 4 велосипедиста.

«Добирались мы за свой счет. Велосипеды ехали на машине, а мы на поезде. Велотрасса оказалась легкой. Мы в Благовещенске и на более сложных катаемся. Такие мероприятия интересны тем, что позволяют завести новые знакомства, оценить развитость спорта в других городах. Мы приглашаем друг друга на соревнования. В прошлом году к нам приезжал спортсмен из Хабаровска», – рассказал один из участников велопробега Иван Болотин.

Дмитрий Саяпин сумел преодолеть 6 кругов и занял в абсолютном зачете первое место. Иван Болотин – второе место в своей категории и третье в «абсолюте», Максим Черемных – первое и пятое соответственно. В качестве призов победителям вручили бонусные карты в спортивные магазины, а также велосипедные аксессуары.

Благовещенцы участвовали в этом соревновании уже второй раз. В прошлом году амурчане также завоевали первые места.

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