Амурское управление МЧС предупреждает о приближении циклона

Фото: LiPort.ru

Согласно прогнозу синоптиков, с 17 по 20 июня по Приамурью пройдет активный циклон. В отдельных районах в этот период ожидаются неблагоприятные погодные явления: сильные дожди, ливни с грозами, усиление ветра при грозе с порывами до 15-20 метров в секунду. 19 и 20 июня местами по южным районам области возможен град.

Специалисты МЧС предупреждают, что сильные дожди, ливни с грозами могут вызвать повышение уровней воды на малых реках. Местным органам власти необходимо организовать наблюдение за гидрологической обстановкой и своевременно информировать оперативные службы МЧС России об изменении обстановки.

В дождливую погоду предельное внимание необходимо проявить дорожным службам и автовладельцам. Размывы дорог и мокрое дорожное полотно способны спровоцировать рост дорожно-транспортных происшествий и автомобильные пробки.

Ожидаемая непогода способна нарушить работу жилищно-коммунального хозяйства, объектов энергетики и связи, грозит повреждением крыш, увеличением случаев травматизма среди людей.

В Амурском управлении МЧС сообщают, что порывы ветра лучше всего переждать в помещении. Будучи на улице, нужно держаться подальше от рекламных щитов, деревьев и металлических конструкций, способных рухнуть. Смертельно опасно при сильном ветре стоять под ЛЭП и подходить к оборвавшимся проводам. Нельзя стоять под балконами.

При разрядах молнии следует соблюдать правила безопасности. При перепадах напряжения в электрической сети, необходимо обесточить все электроприборы, выдернуть вилки из розеток, чтобы во время отсутствия человека при внезапном включении электричества не произошел пожар. Запрещается во время грозы разговаривать по сотовому телефону, нужно его выключить – он содействует молниям, радиоволны – основа мобильной связи – притягивают разряды.

Руководители муниципалитетов, министерств и ведомств, а также объектов жизнеобеспечения и экономики проинформированы об ухудшении погодных условий. Им рекомендовано предпринять соответствующие профилактические меры и держать развитие ситуации на подведомственных территориях под контролем.

Просмотров всего: 1353

#МЧС #погода #происшествия

распечатать

Екатерина PL