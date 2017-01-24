Предприниматели Приамурья смогут избежать наказания за неустановку онлайн-касс

Фото: 2017god.com

До 1 июля 2017 года предприниматели должны установить онлайн-кассы. Однако около 4 000 амурских налогоплательщиков могут быть освобождены от ответственности за их неустановку. Но они должны доказать, что сделали всё возможное для приобретения онлайн-касс и не установили их по объективным причинам.

Если амурские предприниматели не успеют до 1 июля 2017 года приобрести онлайн-кассы либо модернизировать старую технику, они могут быть освобождены от административной ответственности за неприменение кассовой техники.

Налоговая служба области поясняет, что для этого необходимо доказать, что плательщиком было сделано все возможное для приобретения онлайн-касс, но по независящим от него причинам новая техника до 1 июля 2017 года не установлена. Меры административной ответственности к данному лицу применяться не будут.

Чтобы это доказать, налоговым органам нужно изучить следующие документы:

– заключенный пользователем договор поставки фискального оборудования;

– платежные документы, подтверждающие внесение денежных средств за приобретение фискальных накопителей.

При отсутствии у налогоплательщика возможности применять новые кассы организации и индивидуальные предприниматели обязаны выдавать покупателю бумажное подтверждение факта денежного расчета между двумя сторонами.

Просмотров всего: 468

#закон #налоги #экономика

распечатать

Василий Кленин