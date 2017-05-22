Амурские онкологи: наши методы лечения не отличаются от центральных

В воскресенье, 18 июня, профессиональный праздник отметят медицинские работники. Профессия врача сотни лет остаётся одной из самых сложных и самых востребованных в обществе. Корреспондент Амур.инфо накануне праздника побывал там, где врачи дают больным зачастую последнюю надежду – в онкологическом диспансере.

Диагноз онкология ставится 13 % населения в мире. И этих людей все больше – за счёт улучшения диагностики, утверждают врачи. В Приамурье в 2016 году диагноз злокачественное новообразование прозвучал почти для 3 000 человек, всего четверть среди них – на нулевой, первой и второй стадии заболевания. Остальные обратились к врачам позже.

Один из методов лечения – химиотерапия. Такое отделение в Амурском онкодиспансере существует уже 33 года. За это время изменились и лекарства, и методы.

«Терапия на сегодняшний день настолько качественная, она настолько хорошие результаты приносит именно в лечении злокачественных новообразований. Мы добиваемся очень хороших результатов, мы добиваемся длительных безрецидивных ремиссий, и из тысячи заболевших сотни человек выздоравливают!» – рассказала заведующая химиотерапевтическим отделением Амурского онкодиспансера Нонна Онянова.

Все химиотерапевты Амурского онкодиспансера проходят специализацию на базе ведущих клиник Москвы и Санкт-Петербурга. Схемы лечения и лекарственная терапия в Приамурье не отличаются от центральных.

«У нас есть уникальный аппарат для Амурской области, так называемый однофотонный эмиссионный компьютерный томограф, который позволяет, используя радионуклеидные метки, определять онкопатологию на очень ранних стадиях. А в онкологии ранняя диагностика – это сто процентов успеха лечения», – отметил заведующий отделением радионуклеидной диагностики Амурского онкодиспансера Игорь Лукьянов.

В день проверку проходят на томографе 10-12 человек. Ближайшие города, где ещё находится подобная аппаратура, – Хабаровск и Новосибирск, поэтому на проверку и диагностику к нам приезжают не только амурчане, но и жители ЕАО, Якутии и Читинской области.

Чтобы стать врачом-онкологом любой специализации, студент учится не менее восьми лет – сначала в вузе, затем в ординатуре. «Учёба врача продолжается всю жизнь, независимо от того, кем он работает. Всегда нужно быть готовым к тому, что вы должны читать, заниматься, участвовать в различных съездах, конгрессах и так далее, для того, чтобы поддерживать свой высокий профессиональный уровень и оказывать ту помощь населению, которая соответствует мировым стандартам», – сообщил заведующий кафедрой АГМА Виктор Гордиенко.

Методы лечения и диагностики онкологии постоянно совершенствуются, причём это происходит не где-то далеко в научных лабораториях, но и в наших больницах. Единственное, что в Амурской области пока не оказывают – высокотехнологичную медпомощь. Это трансплантации, операции на головном мозге. Такие сложные вмешательства пациентам проводят в центральных лечебно-научных центрах, а затем направляют больных на терапию обратно.

«Раньше лечили только простыми гамма-аппаратами российскими, сейчас естественно, есть более современное оборудование. В частности, линейный ускоритель, который позволяет прицельно подводить к опухоли максимальную дозу излучения, щадя здоровые ткани», – прокомментировала заведующая радиологическим отделением Амурского онкодиспансера Наталья Дорофеева.

Доктору биологических наук и профессору Валерию Рябухе операцию по удалению опухоли на головном мозге провели в Новосибирском научном центре. «После сложнейшей операции через пять дней я уже был направлен именно сюда, в наш онкодиспансер. Я как учёный считаю, что это очень важно – когда есть прямая связь с этими научными центрами. И я огромное спасибо хочу сказать этому коллективу», – поделился пациент.

Врачи же основной причиной высокой смертности от онкологии называют нежелание людей ходить на проверки в больницу и не устают повторять: «Рак излечим, только приходите вовремя».

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#жизнь #здоровье

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Анастасия Болотина