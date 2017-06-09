Жена криминального авторитета сбила насмерть «пьяного» 6-летнего мальчика

Фото: iz.ru

В подмосковном городе Железнодорожном женщина-водитель сбила 6-летнего мальчика прямо во дворе дома. После ДТП появилось неожиданное экспертное заключение. По документам, мальчик был очень сильно пьян – в его крови якобы обнаружили 2,7 промилле алкоголя, что соответствует бутылке водки. Об этом пишет Life.ru.

Дальше – больше: следователь на основе вышеуказанных документов сделал вывод, что маленький Алёша упал под машину сам.

По данным очевидцев, трагедия случилась, когда Алёша с дедушкой возвращался с прогулки домой. Машина наехала на мальчика возле дома № 39 в микрорайоне Павлино и протащила его под днищем с десяток метров, От полученных травм мальчик скончался на месте. Свидетели происшествия также рассказали, что в момент наезда на малыша женщина за рулём разговаривала по телефону и двигалась на высокой скорости.

При этом 31-летняя Ольга Алисова, сбившая ребёнка, утверждает, что погибший сам во всём виноват.

В деле появилось заключение: в крови погибшего обнаружили 2,7 промилле алкоголя. Судя по бумагам, он каким-то образом умудрился выпить целую бутылку водки. Увидев это заключение, семья Алёши потребовала повторную комплексную экспертизу.

«В заключении написано, что в крови моего ребёнка – 2,7 промилле алкоголя, это бутылка водки, что он в этом состоянии мог передвигаться и сам попал под колёса машины. Это беспредел», – сказал потрясённый отец мальчика.

Также стало известно о попытках оказать влияние на свидетелей ДТП, с места аварии загадочным образом пропали записи с уличных камер видеонаблюдения, уничтожались улики, не был проведён ряд ключевых экспертиз.

В результате по факту ДТП, в котором погиб шестилетний мальчик, уголовное дело не возбуждали целый месяц, женщина, управлявшая иномаркой, находится в статусе подозреваемой.

Ольга Алисова работает в салоне сотовой связи в Подмосковье, её супруг – член известной местной ОПГ, на счету которой убийства, похищения людей, вымогательства, грабежи и изнасилования.

Сейчас семье погибшего предлагают провести процедуру эксгумации, чтобы доказать трезвость шестилетнего мальчика в момент аварии. Семья ребёнка была вынуждена обратиться к руководителям СК РФ, МВД РФ и Генеральной прокуратуре. В настоящее время готовятся необходимые документы для проведения эксгумации тела и дополнительной судебно-медицинской и биологической экспертизы.

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Алексей Воскобойников