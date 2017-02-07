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Амурчанкам, получающим родительское пособие, необходимо обратиться к своему работодателю до 1 июля

Амурчанкам, получающим родительское пособие, необходимо обратиться к своему работодателю до 1 июля
Фото: agushkin.ru

Жительницам Приамурья, которые в настоящее время получают пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет, нужно в срок до 1 июля обратиться к своему работодателю. Сделать это нужно для того, чтобы написать заявление установленного образца на дальнейшую выплату пособия.

Как сообщает пресс-служба амурского отделения Фонда социального страхования (ФСС), дело в том, что в Приамурье стартует пилотный проект «Прямые выплаты». А значит, пособие по уходу за ребенком будет выплачиваться напрямую через ФСС.

«(…) с июля меняется срок выплаты пособия для застрахованных граждан, которые сейчас находятся в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет. Если сейчас мамы получают пособие в день выдачи заработной платы, то с переходом на прямые выплаты срок устанавливается с 1 по 15 число месяца, следующего за расчетным. Таким образом, при получении сведений от работодателя в первых числах июля фондом будет произведено начисление за июль в период до 15 августа 2017 года.

Стоит отметить, что выплаты по июнь включительно таким работникам должны быть произведены работодателем самостоятельно в установленные сроки, за нарушение которых предусмотрена серьезная мера ответственности. Если получатель пособия по уходу за ребенком не успеет обратиться к работодателю до 1 июля, то возможна задержка выплаты. В данном случае, первоначальная выплата зависит от того, когда мама обратилась», – объясняет заместитель управляющего амурского отделения Фонда социального страхования Елена Моржева.

Если работник только собирается начать получать родительское пособие, то для него в плане оформления ничего не изменится, никакие дополнительные документы формировать не потребуется.

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#дети #финансы

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Комментарии
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  • Shift

    Shift
    1 час назад

    Если сейчас мамы получают пособие в день выдачи заработной платы, то с переходом на прямые выплаты срок устанавливается с 1 по 15 число месяца, следующего за расчетным. Таким образом, при получении сведений от работодателя в первых числах июля фондом будет произведено начисление за июль в период до 15 августа 2017 года...(с)

    И на хрена это все?.. чтоб жизнь малиной не казалась? если нет трудностей, мы их вам создадим...

  • Fire Damp

    Fire Damp
    56 минут назад

    "И на хрена это все?.. чтоб жизнь малиной не казалась? если нет трудностей, мы их вам создадим..."

    ФСС подгребает деньги под себя "Прямые выплаты" шагают по стране с 2011 года, поэтапно.... типа чтобы не было мошенничества с Пособиями и Больничными листами ... теперь оплату БЛ будет по пол месяца ждать ... 5 дней Работодатель может данные подготавливать ... 10 дней ФСС может заявление рассматривать и если все ОК перечислить деньги, если есть ошибки вернуть Работодателю на уточнение еще дней 10 добавиться.

    Как всегда "Повысили цены по просьбам трудящихся (с) не помню кто"

  • Fire Damp

    Fire Damp
    52 минуты назад

    Единственный плюс: "Если Работодатель обонкротился, Пособие и БЛ можно получить через ФСС, обратившись туда лично, а не через Работодателя"

  • Shift

    Shift
    51 минута назад

    Fire Damp

    Единственный плюс: "Если Работодатель обонкротился, Пособие и БЛ можно получить через ФСС, обратившись туда лично, а не через Работодателя"



    так и раньше можно было делать..

  • Shift

    Shift
    50 минут назад

    нет там плюсов ни хрена..ни работодателю ни работнику

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