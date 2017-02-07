Амурчанкам, получающим родительское пособие, необходимо обратиться к своему работодателю до 1 июля

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Жительницам Приамурья, которые в настоящее время получают пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет, нужно в срок до 1 июля обратиться к своему работодателю. Сделать это нужно для того, чтобы написать заявление установленного образца на дальнейшую выплату пособия.

Как сообщает пресс-служба амурского отделения Фонда социального страхования (ФСС), дело в том, что в Приамурье стартует пилотный проект «Прямые выплаты». А значит, пособие по уходу за ребенком будет выплачиваться напрямую через ФСС.

«(…) с июля меняется срок выплаты пособия для застрахованных граждан, которые сейчас находятся в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет. Если сейчас мамы получают пособие в день выдачи заработной платы, то с переходом на прямые выплаты срок устанавливается с 1 по 15 число месяца, следующего за расчетным. Таким образом, при получении сведений от работодателя в первых числах июля фондом будет произведено начисление за июль в период до 15 августа 2017 года.

Стоит отметить, что выплаты по июнь включительно таким работникам должны быть произведены работодателем самостоятельно в установленные сроки, за нарушение которых предусмотрена серьезная мера ответственности. Если получатель пособия по уходу за ребенком не успеет обратиться к работодателю до 1 июля, то возможна задержка выплаты. В данном случае, первоначальная выплата зависит от того, когда мама обратилась», – объясняет заместитель управляющего амурского отделения Фонда социального страхования Елена Моржева.

Если работник только собирается начать получать родительское пособие, то для него в плане оформления ничего не изменится, никакие дополнительные документы формировать не потребуется.

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#дети #финансы

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Александр Авдеев