Почта России в Приамурье получила ГАЗель Next и Lada Largus

Амурское отделение Почты России получило новые автомобили для нужд участков курьерской доставки. В Благовещенск поступила одна машина ГАЗель NEXT и три машины LADA Largus. В третьем квартале 2017 года ожидается поставка восьми транспортных средств для новых участков курьерской доставки Амурской области, открытие которых ожидается в Свободном и Белогорске.

Кроме того, в 2017 году будет заменен транспорт для бывших EMS СЦ, интегрированных в УФПС Амурской области в 2016 году.

Почта России приобретает транспортные средства по лизинговым договорам крупными партиями. Все машины по своим техническим характеристикам адаптированы под требования, предъявляемые к перевозке почтовых отправлений, оборудованы световыми и звуковыми спецсигналами и предназначены, в первую очередь, для работников курьерской службы.

«Уже несколько лет подряд автопарк Почты России активно модернизируется. В 2015-2016 годах мы обновили почти 30 % транспорта, закупив около 5 тысяч новых автомобилей. В прошлом году основное внимание было уделено развитию курьерских групп в регионах. Эта программа позволяет нам не только сокращать сроки доставки отправлений, но и снижать затраты на содержание транспортных средств. При этом, закупая автомобили, произведенные в России, мы также способствуем развитию отечественной промышленности», – отметил заместитель генерального директора Почты России по имущественным вопросам Евгений Елфимов.

В состав Амурского филиала Почты России входят шесть почтамтов. Услуги почтовой связи предоставляют 382 ОПС. Из них 283 почтовых отделения расположены в сельской местности.

В Амурском филиале трудятся около 3 000 сотрудников, из них 676 почтальонов. Перевозка почты осуществляется всеми видами транспорта: автомобильным, водным, железнодорожным, воздушным. Транспортный парк предприятия насчитывает 185 единиц автотранспортных средств. В регионе обслуживается 154 региональных почтовых маршрута общей протяженностью 32 555 километров. Среди самых протяженных автомобильных маршрутов (общая протяженность в обоих направлениях): Благовещенск – Свободный – Тыгда – Благовещенск (933 километра); Райчихинск – Белогорск – Благовещенск – Райчихинск (543 километра); Зея – Октябрьский» (460 километров), Тыгда – Сковородино» (506 километров); Свободный – Экимчан (1 214 километров), сообщает пресс-служба Почты России.

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Екатерина PL