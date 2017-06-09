17-летняя героиня ток-шоу «Пусть говорят» умерла во время пластической операции

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Столичные органы возбудили уголовное дело по факту гибели 17-летней девушки во время пластической операции в одной из частных клиник Москвы. Трагический случай будут расследовать по статье Уголовного кодекса РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших по неосторожности смерть человека», – пишет «Российская газета».

Смерть девушки наступила вечером 13 июня. Предварительно установлено, что погибшей требовалось медицинское вмешательство «с целью устранения последствий внутриутробных травм лица».

«Следователи совместно со столичными полицейскими проводят обыски в офисе клиники. Изымаются предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела. Для установления точной причины гибели пациентки будет назначена судебно-медицинская экспертиза», – рассказали в Главном следственном управлении Следственного комитета по столице.

17-летняя Екатерина из Ростовской области страдала синдромом Голденхара (несимметричное лицо). Некоторое время назад она стала героиней телешоу Андрея Малахова «Пусть говорят».

В эфире телепрограммы было рассказано, что мать бросила новорождённую девочку, когда увидела её сильно деформированное лицо. Малышка воспитывалась в Азовском доме-интернате. Во время съёмок «Пусть говорят» мать согласилась принять девушку в семью (у неё ещё трое сыновей), но при условии, что той исправят дефекты лица.

Девушке с врождённой деформацией лица во время ток-шоу согласился помочь один из столичных пластических хирургов. Но операцию она не перенесла.

Общаясь с журналистами РЕН ТВ, мать Кати рассказала, что врачи сделали все необходимые анализы и она была уверена, что операция пройдёт успешно.

«…Там такие анализы сделаны были! Дитя не вернёшь и всё. Значит, столько бог дал. Значит, богом было столько наречено», – сказала женщина, глядя в сторону.

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#здоровье #происшествия #ТВ

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Алексей Воскобойников