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Дождь и гроза: прогноз погоды в Амурской области на 17 июня

Дождь и гроза: прогноз погоды в Амурской области на 17 июня
Фото: www.zooclub.ru

В Амурской области 17 июня ожидается увеличение облачности, в большинстве районов пройдет слабый и умеренный дождь, местами сильный, возможна гроза. Юго-западный ветер (по северным районам – юго-восточный) разгонится до 2-7 метров в секунду, местами при грозе – до 12-17 метров в секунду. Температура составит 25…30 градусов выше нуля, в дожде – плюс 15…20 градусов.

В Благовещенске в этот день ожидается увеличение облачности, синоптики прогнозируют кратковременный дождь. Юго-западный ветер наберет скорость 5-10 метров в секунду. Термометры покажут 28…30 градусов выше нуля, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода

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Комментарии
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  • miahalevich

    miahalevich
    3 часа назад

    Плоховатое лето в этом году

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