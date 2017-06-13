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По международному мосту через Амур разрешат ездить на личных авто

По международному мосту через Амур разрешат ездить на личных авто

О синхронизации работы пограничных пунктов пропуска в Благовещенске и Хэйхэ договорились губернатор Амурской области Александр Козлов и секретарь комитета КПК провинции Хэйлунцзян Чжан Цинвэй. Встреча прошла в рамках ЭКСПО в Харбине. Обсудили и то, что с вводом в эксплуатацию международной переправы необходимо будет разрешить передвижение граждан на собственных автомобилях.

«Амурская область – это наш важный партнер на Дальнем Востоке России. С Приамурьем сложились хорошие отношения во многих сферах: в туризме, культуре, спорте и экономике. Я думаю, мы должны их закреплять и дальше развивать наше сотрудничество», – отметил в приветственной речи секретарь Комитета КПК провинции Хэйлунцзян Чжан Цинвэй.

«Амурскую область и провинцию Хэйлунцзян связывают многолетние отношения дружбы и добрососедства, – сказал Александр Козлов. – Но сегодня хочется ещё сказать о том, что необходимо сделать для ещё большего укрепления сотрудничества. Например, необходимо синхронизировать время работы пограничных пропусков Благовещенска и Хэйхэ. Из-за разницы во времени работы таможней сокращается время пребывания граждан в странах. Синхронизация времени работы поспособствует увеличению туристических потоков в Приамурье и провинцию Хэйлунцзян. Также в условиях того, что в 2019 году будет введен в эксплуатацию мостовой переход, предлагаем внести изменения в российско-китайское соглашение о пунктах пропуска от 1994 года. А именно: разрешить гражданам двух стран пересекать госграницу в пунктах пропуска автомобильного моста на личном легковом транспорте».

Также на встрече губернатор области и секретарь комитета КПК обсудили строительство трансграничного моста и канатной дороги. По последнему проекту ведутся переговоры с инвестором.

Чжан Цинвэй сообщил, что планирует посетить Дальний Восток в конце июля или начале августа. Александр Козлов пригласил его посетить космодром Восточный.

Просмотров всего: 2110

#Китай #областная власть #экономика

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Комментарии
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  • •••pajzii

    •••pajzii
    4 часа назад

    А ОСАГО будет действовать на территории Китая?

  • Альберт Клубника

    Альберт Клубника
    4 часа назад

    КОСАГО... Пусть построют начало))

  • БаРмалей

    БаРмалей
    4 часа назад

    покатаемся/людьми обменяемся-заживем!

  • •••pajzii

    •••pajzii
    4 часа назад

    А у китов можно пьяным за рулем ездить?

  • •••pajzii

    •••pajzii
    4 часа назад

    Там, кстати, можно людей сбивать и дальше ехать.

  • •••pajzii

    •••pajzii
    4 часа назад

    Можно будет ездить у китов таблетки всякие наркотические на шоколадки выменивать.

  • Victrix

    Victrix
    4 часа назад

    •••pajzii

    А ОСАГО будет действовать на территории Китая?



    На какой такой территории Китая? Сказано же - По международному мосту через Амур разрешат ездить на личных авто. Катайтесь по мосту, туда-сюда....

  • Nabivachev

    Nabivachev
    4 часа назад

    •••pajzii

    А у китов можно пьяным за рулем ездить?



    можно, только расстреляют)

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    4 часа назад

    В ХейХэ можно даже на красный проехать...Пешехода на "зебре"не пропускать. Тут надо особые курсы проходить!! Хотя китайцы по городу быстро не гоняют (поэтому и аварий мало) А вот пешеходу надо быстро дорогу перебегать. Ибо зебра придумана для лохов. А на красный они прутся даже при наличии полицейского-регулировщика.

  • БаРмалей

    БаРмалей
    4 часа назад

    Так может администрацией заменяемся? В рамках обмена

  • Крокодиловая сумочка

    Крокодиловая сумочка
    4 часа назад

    Альберт Клубника

    КОСАГО... Пусть построют начало))



    косаго ))))))

  • alyfred

    alyfred
    3 часа назад

    НЕБОЛЬШАЯ ПОПРАВОЧКА......ГРАЖДАНЕ КНР СМОГУТ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ СУТОК БЕСППРЕПЯТСТВЕННО ШАГАТЬ В ПРИАМУРЬЕ.

    НА МОЙ ВЗГЛЯД И МОСТ ЭТОТ НЕ НУЖЕН, И ГОРОД НАДО ЗАКРЫТЫМ СДЕЛАТЬ. А ТО УСТРОИЛИ ТУТ ЧУРКЕСТАН. ШАГУ СТУПИТЬ НЕГДЕ

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    alyfred

    НЕБОЛЬШАЯ ПОПРАВОЧКА......ГРАЖДАНЕ КНР СМОГУТ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ СУТОК БЕСППРЕПЯТСТВЕННО ШАГАТЬ В ПРИАМУРЬЕ. НА МОЙ ВЗГЛЯД И МОСТ ЭТОТ НЕ НУЖЕН, И ГОРОД НАДО ЗАКРЫТЫМ СДЕЛАТЬ. А ТО УСТРОИЛИ ТУТ ЧУРКЕСТАН. ШАГУ СТУПИТЬ НЕГДЕ



    И не надо тут капс свой повышать!



    Это и так понятно!



    Рядовым жителям Амурки.



    А нашей власти пофиг. Они давно уже наши земли под продажу готовят.



    Иначе, зачем Амурке много ГЭС и ни одного энергоёмкого производства?



    Да и природные ресурсы черпают всё быстрее.



  • dushniy_kontakter

    dushniy_kontakter
    2 часа назад

    В одно "прикрасное" утро проснемся после новогоднего застолья, а вокруг китай.

  • Дорогие Россияне

    Дорогие Россияне
    1 час назад

    А где мост строится?

    И да, китайцы побегут тутже оккупировать дальний восток, срочно закупайтесь дошираком

    И кстати энергоемкие производства строится в первую очередь, только потом, после их простоя в течение нескольких лет, строятся ГЭС. Это логика диванных экспертов, выдаваемая ими за общемировую норму. И вторая очередь ТЭЦ Благовещенске не нужна, это всё враньё и происки врагов

    А ещё в Китае действует правило "направо-зелёный", только местным ихспердам это невдомёк

  • Вет

    Вет
    1 час назад

    Это же надо додуматься такое предложить...... Хватает сейчас этих водятлов на грузовиках с китайскими номерами что с таможни грузовой едут.... Одумайтесь там.... что будет творится на дорогах города.... Тут не точно семь раз отмерь и один отрежь..... тут писот писятама раз надо одуматься....и один раз забыть эту нелепую идею.

  • Oldlord

    Oldlord
    56 минут назад

    Дорогие Россияне

    А где мост строится?

    И да, китайцы побегут тутже оккупировать дальний восток, срочно закупайтесь дошираком

    И кстати энергоемкие производства строится в первую очередь, только потом, после их простоя в течение нескольких лет, строятся ГЭС. Это логика диванных экспертов, выдаваемая ими за общемировую норму. И вторая очередь ТЭЦ Благовещенске не нужна, это всё враньё и происки врагов

    А ещё в Китае действует правило "направо-зелёный", только местным ихспердам это невдомёк



    Нет! Сначала разваливается основное производство, потом строятся три ГЭС и только после того, как убедились, что потреблять э/э в регионе некому, строится ещё парочка.

    Нам, "диванным экспертам", этого точно никогда не понять!

    А ещё в Китае чиновников-воров расстреливают.

  • ok_Эдуард Остроградский

    ok_Эдуард Остроградский
    55 минут назад

    Как будто сейчас они сюда не едут только по тому что не хотят плыть на корабле, народ что за чушь вы несете?

  • Oldlord

    Oldlord
    43 минуты назад

    ok_Эдуард Остроградский

    народ что за чушь вы несете?



    При чём тут чушь?

    Просто смешно, когда нам подсовывают шкуру неубитого медведя! )

  • Дорогие Россияне

    Дорогие Россияне
    39 минут назад

    ok_Эдуард Остроградский

    Как будто сейчас они сюда не едут только по тому что не хотят плыть на корабле, народ что за чушь вы несете?



    Ты чё, на следующий день после открытия моста нас захватят китайцы! Миллион мух не может ошибаться!

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