По международному мосту через Амур разрешат ездить на личных авто

О синхронизации работы пограничных пунктов пропуска в Благовещенске и Хэйхэ договорились губернатор Амурской области Александр Козлов и секретарь комитета КПК провинции Хэйлунцзян Чжан Цинвэй. Встреча прошла в рамках ЭКСПО в Харбине. Обсудили и то, что с вводом в эксплуатацию международной переправы необходимо будет разрешить передвижение граждан на собственных автомобилях.

«Амурская область – это наш важный партнер на Дальнем Востоке России. С Приамурьем сложились хорошие отношения во многих сферах: в туризме, культуре, спорте и экономике. Я думаю, мы должны их закреплять и дальше развивать наше сотрудничество», – отметил в приветственной речи секретарь Комитета КПК провинции Хэйлунцзян Чжан Цинвэй.

«Амурскую область и провинцию Хэйлунцзян связывают многолетние отношения дружбы и добрососедства, – сказал Александр Козлов. – Но сегодня хочется ещё сказать о том, что необходимо сделать для ещё большего укрепления сотрудничества. Например, необходимо синхронизировать время работы пограничных пропусков Благовещенска и Хэйхэ. Из-за разницы во времени работы таможней сокращается время пребывания граждан в странах. Синхронизация времени работы поспособствует увеличению туристических потоков в Приамурье и провинцию Хэйлунцзян. Также в условиях того, что в 2019 году будет введен в эксплуатацию мостовой переход, предлагаем внести изменения в российско-китайское соглашение о пунктах пропуска от 1994 года. А именно: разрешить гражданам двух стран пересекать госграницу в пунктах пропуска автомобильного моста на личном легковом транспорте».

Также на встрече губернатор области и секретарь комитета КПК обсудили строительство трансграничного моста и канатной дороги. По последнему проекту ведутся переговоры с инвестором.

Чжан Цинвэй сообщил, что планирует посетить Дальний Восток в конце июля или начале августа. Александр Козлов пригласил его посетить космодром Восточный.

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Нино Кохреидзе