Экс-амурчанка стала героиней программы «Модный приговор»

В пятницу, 16 июня, на Первом канале вышла в эфир программа «Модный приговор», героиней которой стала бывшая жительница Тынды и Благовещенска Олеся Шибанова.

36-летняя Олеся – многодетная мать, и в ее одежде сейчас преобладают сарафаны и платья в пол. Раньше, когда она жила в Тынде со своим первым мужем, женщина, напротив, предпочитала короткие юбки, что не нравилось ее ревнивому супругу.

Со своим нынешним мужем, Сергеем, Олеся Шибанова встретилась уже в Благовещенске. После этого они переехали из Приамурья.

Нынешний стиль Олеси супругу не нравится, он считает его совершенно не модным. Сама экс-амурчанка отметила, что образ ее устраивает, хотя и присутствуют некоторые комплексы по поводу фигуры. В джинсах и коротких юбках она чувствует себя словно голой.

Зрителям продемонстрировали два комплекта одежды – первый себе подобрала сама Олеся, а второй женщине выбрали профессиональные стилисты. Кроме того, ей сделали новые прическу и макияж. Родные Олеси были в восторге от изменений, которые с ней произошли.

В заключение программы состоялось голосование – зрители выбирали, какой из двух комплектов одежды достанется героине. В итоге с разницей 77 % на 23 % победил комплект стилистов.

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#отдых #ТВ

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Александр Авдеев