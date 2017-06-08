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Экс-амурчанка стала героиней программы «Модный приговор»

Экс-амурчанка стала героиней программы «Модный приговор»

В пятницу, 16 июня, на Первом канале вышла в эфир программа «Модный приговор», героиней которой стала бывшая жительница Тынды и Благовещенска Олеся Шибанова.

36-летняя Олеся – многодетная мать, и в ее одежде сейчас преобладают сарафаны и платья в пол. Раньше, когда она жила в Тынде со своим первым мужем, женщина, напротив, предпочитала короткие юбки, что не нравилось ее ревнивому супругу.

Со своим нынешним мужем, Сергеем, Олеся Шибанова встретилась уже в Благовещенске. После этого они переехали из Приамурья.

Нынешний стиль Олеси супругу не нравится, он считает его совершенно не модным. Сама экс-амурчанка отметила, что образ ее устраивает, хотя и присутствуют некоторые комплексы по поводу фигуры. В джинсах и коротких юбках она чувствует себя словно голой.

Зрителям продемонстрировали два комплекта одежды – первый себе подобрала сама Олеся, а второй женщине выбрали профессиональные стилисты. Кроме того, ей сделали новые прическу и макияж. Родные Олеси были в восторге от изменений, которые с ней произошли.

В заключение программы состоялось голосование – зрители выбирали, какой из двух комплектов одежды достанется героине. В итоге с разницей 77 % на 23 % победил комплект стилистов.

Просмотров всего: 1815

#отдых #ТВ

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Комментарии
Показать все (9) Обсудить на форуме
  • •••pajzii

    •••pajzii
    4 часа назад

    Да кому они нужны эти экс-амурчане?

  • S kak $

    S kak $
    3 часа назад

    Классно! Молодец амурчанка!

  • •••pajzii

    •••pajzii
    3 часа назад

    Что классного? Что страшная ходила, а щас прям фифой стала?

  • сибирячка

    сибирячка
    3 часа назад

    мужа тоже переодеть бы, а то видите ли



    Нынешний стиль Олеси супругу не нравится, он считает его совершенно не модным

  • архивная

    архивная
    1 час назад

    Я рада за бывших амурчанок,молодцы пока молодые переехали,от души желаю счастья и удачи!

  • anschutka

    anschutka
    35 минут назад

    Пора уже создавать рубику "бывшие амурчане"

  • Unicorn

    Unicorn
    26 минут назад

    фотографировать экран в 2к17 - это моветон

  • Oldlord

    Oldlord
    17 минут назад

    архивная

    Я рада за бывших



    Чему радоваться-то?

  • Немо

    Немо
    16 минут назад

    Новость - супер!

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