Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
16июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 12:43 1

Горожан призывают поучаствовать в создании интерактивной карты «Благовещенск в мозаике»

Горожан призывают поучаствовать в создании интерактивной карты «Благовещенск в мозаике»
Фото: museumamur.org

Конкурс «Собери мозаику любимого города» объявил амурский краеведческий музей. Благовещенцам предлагают сфотографировать дома с мозаикой и придумать легенду появления тех или иных сюжетов на фасадах типовых многоэтажек.

«На улицах Благовещенска можно увидеть много жилых домов, построенных в советские годы и похожих друг на друга, как братья-близнецы. Однако, присмотревшись внимательнее, на некоторых из них с удивлением обнаруживаешь мозаичные картинки с незатейливыми сюжетами. Попробуем вместе собрать мозаику любимого города», – призывают организаторы конкурса.

По условиям конкурса, дома с мозаикой необходимо сфотографировать, придумать им название и легенду появления мозаичных сюжетов. Материалы принимают в электронном виде на почту dar_bak@mail.ru до 17 июля 2017 года.

Авторы лучших работ получат билеты на вечерние мероприятия краеведческого музея. А присланные материалы опубликуют на сайте музея и используют при разработке интерактивной карты города «Благовещенск в мозаике».

Просмотров всего: 237

#культура

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Культура

Амурчане активно готовятся к восьмой российско-китайской ярмарке культуры и искусства
Общество

15 июня: Всемирный день ветра и юбилей Бальмонта
В России и мире

В США пенсионер нашёл в гараже картину Поллока за 15 миллионов долларов
Общество 11

На Амур.инфо проходит онлайн-конференция Сергея Логвинова