Горожан призывают поучаствовать в создании интерактивной карты «Благовещенск в мозаике»

Фото: museumamur.org

Конкурс «Собери мозаику любимого города» объявил амурский краеведческий музей. Благовещенцам предлагают сфотографировать дома с мозаикой и придумать легенду появления тех или иных сюжетов на фасадах типовых многоэтажек.

«На улицах Благовещенска можно увидеть много жилых домов, построенных в советские годы и похожих друг на друга, как братья-близнецы. Однако, присмотревшись внимательнее, на некоторых из них с удивлением обнаруживаешь мозаичные картинки с незатейливыми сюжетами. Попробуем вместе собрать мозаику любимого города», – призывают организаторы конкурса.

По условиям конкурса, дома с мозаикой необходимо сфотографировать, придумать им название и легенду появления мозаичных сюжетов. Материалы принимают в электронном виде на почту dar_bak@mail.ru до 17 июля 2017 года.

Авторы лучших работ получат билеты на вечерние мероприятия краеведческого музея. А присланные материалы опубликуют на сайте музея и используют при разработке интерактивной карты города «Благовещенск в мозаике».

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#культура

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Нино Кохреидзе