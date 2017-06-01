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Благовещенский аэропорт впервые принял тяжелый «Руслан»

Благовещенский аэропорт впервые принял тяжелый «Руслан»

В благовещенском аэропорту впервые приземлился тяжелый дальний транспортный самолёт Ан-124 «Руслан». Разовое разрешение дала Росавиация. До сих пор такие самолеты местный аэропорт не принимал.

Крупный и самый грузоподъемный серийный грузовой самолет приземлился в аэропорту Благовещенска 15 июня. Судно прибыло с грузом для космодрома Восточный, пояснили в аэропорту. Самолет прилетел не с полной загрузкой. Разовое разрешение заранее согласовали в Росавиации.

Самолёт Ан-124 «Руслан» создавался в 80-е годы прошлого века для транспортировки мобильных пусковых установок межконтинентальных баллистических ракет и для проведения крупномасштабных десантных воздушных перевозок личного состава, а также тяжелой боевой техники. Гражданский вариант воздушного судна перевозит нестандартные крупногабаритные грузы.

Просмотров всего: 2999

#космодром #транспорт

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Комментарии
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  • Виталий Злочевский

    Виталий Злочевский
    5 часов назад

    Красавец!

  • White Wolf

    White Wolf
    4 часа назад

    Летел перед приземлением очень низко за сотню километров до аэропорта и до смерти перепугал жителей одной из деревень!

  • Paster

    Paster
    4 часа назад

    White Wolf

    Летел перед приземлением очень низко за сотню километров до аэропорта и до смерти перепугал жителей одной из деревень!



    Надо было его вилами забрасывать.

  • Казак

    Казак
    3 часа назад

    Paster
    White Wolf

    Летел перед приземлением очень низко за сотню километров до аэропорта и до смерти перепугал жителей одной из деревень!



    Надо было его вилами забрасывать.


    Они свежим "навозом" пытались забросать.

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