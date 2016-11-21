Жительница Новосибирска выдумала ребёнка ради маткапитала

Фото: ndn.info

Жительница Новосибирска решила обманным путём завладеть материнским капиталом. Женщина подделала целый пакет документов, в том числе и свидетельство о рождении несуществующего ребёнка. Об этом сообщает VSE42.Ru со ссылкой на НДН.Инфо.

Сотрудники районного Пенсионного фонда, куда были направлены документы, заподозрили неладное, обнаружив орфографические ошибки, а также неправильное наименование органа ЗАГС.

В ходе проверки стало ясно, что женщина просто хотела провернуть аферу. Теперь мошеннице грозит уголовное наказание по статье «Покушение на мошенничество при получении выплаты, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом и иными нормативно-правовыми актами, путём представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное в крупном размере», сообщили в областной прокуратуре.

На сегодняшний день размер материнского капитала в России составляет 453 тысячи 26 рублей.

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Алексей Воскобойников