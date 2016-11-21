Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
16июня
Предыдущая новость
сегодня, 12:10 0

Жительница Новосибирска выдумала ребёнка ради маткапитала

Жительница Новосибирска выдумала ребёнка ради маткапитала
Фото: ndn.info

Жительница Новосибирска решила обманным путём завладеть материнским капиталом. Женщина подделала целый пакет документов, в том числе и свидетельство о рождении несуществующего ребёнка. Об этом сообщает VSE42.Ru со ссылкой на НДН.Инфо.

Сотрудники районного Пенсионного фонда, куда были направлены документы, заподозрили неладное, обнаружив орфографические ошибки, а также неправильное наименование органа ЗАГС.

В ходе проверки стало ясно, что женщина просто хотела провернуть аферу. Теперь мошеннице грозит уголовное наказание по статье «Покушение на мошенничество при получении выплаты, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом и иными нормативно-правовыми актами, путём представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное в крупном размере», сообщили в областной прокуратуре.

На сегодняшний день размер материнского капитала в России составляет 453 тысячи 26 рублей.

Просмотров всего: 7

#дети #закон #криминал #Пенсионный фонд #финансы

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия 5

Двухлетний ребенок выпал из окна четвертого этажа в Райчихинске
В России и мире

Взрыв баллона с газом рядом с китайским детсадом унёс жизни 7 человек (видео)
В России и мире

Штраф за непредоставление водителем преимущества пешеходам вырастет на 1 000 рублей
Происшествия 1

Контрактника осудили за «побег» из военной части в Екатеринославке