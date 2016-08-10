Гордума Благовещенска приняла решение о довыборах шести депутатов

В четверг, 15 июня, на заседании Благовещенской городской Думы было принято решение о довыборах сразу шести депутатов. На сегодняшний день в городском представительском органе пустуют кресла депутатов-одномандатников из шести округов – № 2, № 3, № 7, № 11, № 16, № 18. Довыборы пройдут в единый день голосования 10 сентября.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в августе 2016 года Александр Сакания сложил с себя полномочия депутата и вышел из состава партии «Единая Россия». После сентябрьских выборов 2016 года трое городских депутатов – Надежда Багрова, Анатолий Фесенко и Олег Имамеев – перешли в амурское заксобрание. В ноябре того же года депутат Владимир Кондратьев был избран главой Ивановского района. И уже в апреле 2017 года депутатский значок сдал Галихан Оспанов.

В пресс-службе гордумы дополнили, что после принятия этого решения вступают в силы все предвыборные механизмы. Теперь будущие кандидаты могут начинать подготовку к избирательной кампании.

Просмотров всего: 84

#выборы #гордума

распечатать

Василий Кленин