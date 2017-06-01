Уфологи разглядели на поверхности Марса гигантского краба
Уфологи, изучавшие снимки с Марса, обнаружили объект, внешне напоминающий крупного краба. В Интернете уже появился видеоролик, на котором запечатлен «краб-марсианин», передаёт «Федеральное агентство новостей».
Снимки были сделаны космическим аппаратом NASA Curiosity.
Большинство интернет-пользователей отнеслись в ролику скептически. Они считают, что марсоход зафиксировал обыкновенные камни, которые по форме напоминают морского обитателя. Многие и вовсе восприняли видео как шутку или монтаж.
«Почему-то все снимки с марсохода публикуются в хорошем качестве, кроме тех, которые люди размещают на YouTube и на которых якобы есть что-то живое», – отметили комментаторы.
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