На Амур.инфо – точный маршрут «Велоночи–2017»

Амур.инфо публикует маршрут «Велоночи–2017», которая пройдет в Благовещенске 23 июня. В этом году массовый спортивный велопробег объединяется с Российско-китайской ярмаркой культуры и искусства. Основная колонна стартует с площади Победы, но символический старт дадут на площади Ленина мэры Благовещенска и Хэйхэ.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», сбор участников велопробега начнется на площади Победы с 21:00. В 21:45 туда с центральной площади города отправятся два велосипедиста с флагами России и Китая. И в 22:30 уже общая колонна начнет велопробег.

Маршрут «Велоночи с Амур.инфо–2017» следующий: от гостиницы «Зея» по улице Калинина – кольцевая развязка – улица Магистральная – улица Театральная – улица Ленина – улица Островского – набережная реки Амур.

Финиширует «Велоночь с Амур.инфо» также на площади Победы.

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Василий Кленин