В Приамурье в два раза снизились легальные продажи алкоголя

Фото: pohudet.info

Легальные объемы продаж ликеро-водочных изделий на территории Амурской области за последние 4 года сократились в два раза. Об этом шла речь на заседании рабочей группы в министерстве внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства (ВЭСТиП). По предварительным подсчетам, из-за этого бюджеты всех уровней потеряли около 85 миллионов рублей.

Кроме того, повсеместно, в нарушение законодательства, продолжается реализация разливного пива. Не работают некоторые требования областных законов. Недобросовестные предприниматели пользуются этим, реализуя пиво до 23 часов под вывеской «бар» или «кафе».

Так, например, в Прогрессе работает кафе-бар, где в зале обслуживания нет даже столов, хотя по нормам их должно быть не менее шести. Нет посадочных мест (их должно быть не менее 24), помещение не оборудовано туалетом, сообщает пресс-служба ВЭСТиП.

Первый заместитель министра Сергей Левицкий отметил, что для наведения порядка и изменения ситуации в первую очередь необходимо пресечь оборот продукции с поддельными марками и без лицензий, искоренить производство продукции домашней выработки (самогона), а также усилить контроль по всем направлениям.

«Основной целью работы нашей группы является активизация деятельности органов контроля, органов исполнительной власти, а также органов местного самоуправления по наведению порядка на рынке алкогольной продукции, а также проведение мероприятий, направленных на здоровый образ жизни», – отметил Сергей Владимирович.

Министерством ведется информативная работа с представителями органов местного самоуправления, а также органов контроля и надзора. Так, кустовые совещания прошли на территории пяти муниципальных образований: Прогресса, Свободного, Белогорска, Магдагачи и Тамбовки. 17 июня подобная встреча планируется в Благовещенске, на следующей неделе – в Тынде.

В результате поездок по области были обозначены проблемы, с которыми сталкиваются власти на местах. Так, например, в селах, где немного жителей, трудно выявить и пресечь продажу самогона. Даже сделать закуп бывает практически невозможно, так как продавцы знают своих покупателей в лицо, и не каждый готов свидетельствовать в отношении соседа.

В настоящее время прорабатывается вопрос о том, какие материалы могут быть использованы судами для привлечения к ответственности лиц, реализующих алкоголь домашней выработки (видеоматериал, показания свидетелей и прочее). Прорабатываются предложения по подготовке изменений в КоАП РФ о выделении отдельной статьи для лиц, реализующих самогон, с увеличением мер ответственности.

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#торговля

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Александр Авдеев