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На Сахалине грузовик столкнулся с пассажирским поездом: есть жертвы

На Сахалине грузовик столкнулся с пассажирским поездом: есть жертвы
Фото: tia-ostrova.ru

На Сахалине пассажирский поезд столкнулся с грузовым автомобилем на регулируемом железнодорожном переезде. В результате ДТП, произошедшего 15 июня в Макаровском районе, погибли два человека, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления МВД РФ по региону.

«На автодороге Южно-Сахалинск – Оха, в районе перегона станций Заозёрное – Пугачёво, произошло столкновение пассажирского поезда и большегрузного автомобиля с прицепом. По предварительным данным, в результате ДТП два человека, которые находились в автомобиле, погибли», – рассказали в пресс-службе.

Сразу после столкновения кабина грузовика загорелась. По предварительным данным, пассажиры поезда не пострадали. Специалисты в настоящее время устанавливают локомотив на рельсы.

«В девяти вагонах поезда находились 180 человек, из них 17 – дети. В тушении пожара в кабине автомобиля приняли участие пожарные Макаровского гарнизона пожарной охраны. Им удалось предотвратить распространение огня», – говорится в сообщении.

Как уточнили в Дальневосточном следственном управлении на транспорте СК РФ, водитель «КамАЗа» выехал на железнодорожный переезд при запрещающих показаниях переездной сигнализации перед приближающимся пассажирским поездом сообщением Ноглики – Южно-Сахалинск. Машинист применил экстренное торможение, однако расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось.

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#Дальний Восток #ДТП #происшествия #транспорт

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