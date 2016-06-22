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Двухлетний ребенок выпал из окна четвертого этажа в Райчихинске

Двухлетний ребенок выпал из окна четвертого этажа в Райчихинске
Фото: marshrutca.ru

В четверг, 15 июня, в Райчихинске на территории одного из городских супермаркетов выпал из окна четвертого этажа двухлетний мальчик. Об этом сообщает «Маршрутка».

По словам очевидцев, инцидент произошел днем, около 14:00. В результате падения малыш получил многочисленные травмы, но выжил. Пострадавший был доставлен в городскую больницу.

Как сообщили порталу в полиции, материалы по данному происшествию были переданы в следственные органы.

В СУ СКР по Амурской области ИА «Амур.инфо» рассказали, что ребенок сейчас находится в реанимации. По данному факту проводится доследственная проверка.

Просмотров всего: 1171

#дети #происшествия #Райчихинск

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Комментарии
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  • cool

    cool
    1 час назад

    Родителей туда же скинуть, неужели так трудно обеспечить безопасность.. Малышу выздоровления

  • Вредная Кошка

    Вредная Кошка
    1 час назад

    супермаркет-то к чему в тексте упомянут?

  • Пальмочка

    Пальмочка
    57 минут назад

    Не поняла где он выпал. То ли из окна квартиры, то ли из окна супермаркета.

  • Клаус Хайда

    Клаус Хайда
    55 минут назад

    рождённый ползать летать не смог.

  • Татьяна90

    Татьяна90
    23 минуты назад

    Малышу выздоровления а родителям и другим уроком будет!

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