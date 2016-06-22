Двухлетний ребенок выпал из окна четвертого этажа в Райчихинске

Фото: marshrutca.ru

В четверг, 15 июня, в Райчихинске на территории одного из городских супермаркетов выпал из окна четвертого этажа двухлетний мальчик. Об этом сообщает «Маршрутка».

По словам очевидцев, инцидент произошел днем, около 14:00. В результате падения малыш получил многочисленные травмы, но выжил. Пострадавший был доставлен в городскую больницу.

Как сообщили порталу в полиции, материалы по данному происшествию были переданы в следственные органы.

В СУ СКР по Амурской области ИА «Амур.инфо» рассказали, что ребенок сейчас находится в реанимации. По данному факту проводится доследственная проверка.

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Александр Авдеев