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сегодня, 10:38 3

За попытку дать взятку в 10 тысяч рублей благовещенца оштрафовали на 20 тысяч

За попытку дать взятку в 10 тысяч рублей благовещенца оштрафовали на 20 тысяч
Фото: www.livekuban.ru

Уголовное дело о даче взятки рассмотрели в Благовещенском городском суде. Было установлено, что в июне 2016 года двое инспекторов ГИБДД остановили автомобиль Honda на улице Амурской. Обычная проверка документов закончилась тем, что полицейские установили целый ряд нарушений. Водитель попытался дать взятку, но оказался на скамье подсудимых.

Остановив автомобиль, полицейские потребовали у водителя водительское удостоверение и регистрационные документы на транспортное средство. Сразу было установлено несоответствие цвета кузова транспортного средства с цветом кузова, указанным в представленных документах. Затем полицейские обнаружили несоответствие маркировочных обозначений данного транспортного средства с маркировочными обозначениями, указанным в документах.

Об этом сообщили водителю, и нарушитель несколько раз предложил полицейским взятку за несоставление ими протокола об административном правонарушении и прекращения дальнейшего разбирательства. Он прошел к своему автомобилю, взял в салоне две купюры по 5 000 рублей, вернулся в служебный автомобиль и положил их под водительское сиденье.

В судебном заседании подсудимый свою вину в предъявленном ему обвинении не признал, от дачи показаний отказался. Рассмотрев все обстоятельства, суд приговорил признать водителя виновным и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 20 000 рублей, сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда.

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#происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • oenesterov

    oenesterov
    1 час назад

    машину надеюсь арестовали

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Любопытно, он тоже против коррупции?

  • Vlad2

    Vlad2
    1 час назад

    Oldlord

    Любопытно, он тоже против коррупции?



    ляпнул? Зачот.

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