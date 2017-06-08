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Взрыв баллона с газом рядом с китайским детсадом унёс жизни 7 человек (видео)

Взрыв баллона с газом рядом с китайским детсадом унёс жизни 7 человек (видео)
Фото: youtube.com

Семь человек погибли, около 70 пострадали в результате взрыва у одного из детских садов в китайском районе Фэнсянь (провинция Цзянсу). Видео с места происшествия в четверг, 15 июня, опубликовало The South China Morning Post, сообщает «Лента.ру».

Как сообщает информационный интернет-портал Sina, взрыв прогремел в 16:50 в расположенной недалеко от детсада закусочной. В это время дети покидали территорию учреждения, а родители и родственники встречали их.

«Примерно в пять вечера мы услышали взрыв, подумали, что сдетонировал газ в магазине еды неподалёку», – рассказал один из очевидцев произошедшего. Отмечается, что железные ворота учебного заведения деформированы взрывом, на территории много битого стекла.

Представители местных властей сообщили, что два человека погибли сразу после взрыва, ещё пятеро скончались в больницах. Все пострадавшие госпитализированы, из них состояние девяти оценивается как тяжёлое.

После инцидента министр общественной безопасности КНР Го Шэнкунь прибыл в командный центр ведомства, чтобы ознакомиться с ситуацией и руководить операцией по спасению пострадавших.

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#дети #Китай #происшествия

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