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Оборудование для Амурского ГПЗ будут производить в Санкт-Петербурге

Оборудование для Амурского ГПЗ будут производить в Санкт-Петербурге
Фото: investfuture.ru

В Санкт-Петербурге началось производство оборудования, предназначенного для Амурского газоперерабатывающего завода. Об этом сообщает Energyland.info.

В северной столице будут производить спиральновитые теплообменники, являющиеся ключевыми элементами установок криогенного разделения газа. Предприятие, выпускающее оборудование, создано немецкой транснациональной химической компанией Linde и ПАО «Силовые машины».

Сейчас на территории будущего завода почти завершены работы по подготовке площадки для технологических установок первого пускового комплекса. В третьем квартале 2017 года начнется доставка первоочередного оборудования для этих установок.

Как сообщало Амур.инфо, Амурский ГПЗ строят в районе Свободного Амурской области. Он должен стать крупнейшим в России и одним из самых больших в мире предприятий по переработке природного газа. Проектная мощность составляет 42 миллиарда кубометров газа в год. В состав ГПЗ также войдет крупнейшее в мире производство гелия – до 60 миллиардов кубометров в год.

Известно, что на строительстве завода задействуют около 10 тысяч жителей КНР. Также к строительству могут подключиться предприятия Тюмени.

В Forbes полагают, что строительство ГПЗ может не принести ожидаемой выгоды.

В 2017 году «Газпром» планирует потратить на строительство завода 102 миллиарда рублей.

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#строительство #технологии #экономика #энергетика

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