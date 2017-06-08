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Штраф за непредоставление водителем преимущества пешеходам вырастет на 1 000 рублей

Штраф за непредоставление водителем преимущества пешеходам вырастет на 1 000 рублей
Фото: shtrafyinfo.ru

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении проект закона о повышении максимального размера административного штрафа за непредоставление водителем преимущества в движении пешеходам. Он вырастет с 1 500 до 2 500 рублей, передаёт «Российская газета».

Необходимость усиления административной ответственности в правительстве обосновали неэффективностью действующих норм. Это подтверждается ростом количества возбуждённых дел и аварийности. Как отметил замглавы МВД РФ Игорь Зубов, в результате ДТП с участием пешеходов на переходах в 2016 году погибли 802 человека, пострадали 14 350 человек.

«Мы считаем, что ситуация требует особого внимания. Усиление штрафных санкций станет дополнительной профилактической мерой и будет способствовать стабилизации обстановки на дорогах», – подчеркнул представитель МВД.

Депутаты в ходе обсуждения спросили Зубова, готово ли его ведомство рассмотреть вопрос об ужесточении штрафов и для пешеходов за нарушение ПДД, в том числе за переход дороги на красный свет. Замминистра выразил готовность работать в этом направлении.

«Мы готовы рассмотреть вопрос об ужесточении ответственности пешеходов, если депутаты его ставят. Мы такой законопроект вместе с вами готовы подработать и при необходимости внести», – ответил Зубов.

По действующему законодательству нарушение пешеходом ПДД влечёт предупреждение или административный штраф в размере 500 рублей.

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#ДТП #закон #российская власть #транспорт

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