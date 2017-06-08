Британская пенсионерка с феном имитирует полицейского на дороге: обзор прессы

Фото: auto.vesti.ru

Сортировать мусор станет выгодно; глава Приморского края Миклушевский провел «Прямую линию»; баба Зина снова отправила послание Путину – о чем пишут в СМИ, рассказывает ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

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«И не спрашивайте меня, о чем пишут абсолютно все сегодняшние газеты, чему посвящена большая площадь печатных изданий. Знаете сами, – начинает обзор Павел Савинкин. – Попробую разыскать для вас те материалы, которые хоть как- то не связаны с основной темой сегодняшних СМИ».

И начал рассказ с еженедельника «Российская газета-Неделя». Здесь пишут о том, что сортировать домашний мусор скоро будет не только полезно, но и выгодно. За те же пластиковые бутылки будут еще и приплачивать, правда, перед сдачей их придется мять. Интересно, что бомжи это поняли задолго до Госдумы, только собирающейся принять поправки к закону об утилизации.

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Думает обозреватель, что читателей заинтересует и целевая вкладка, посвященная Дальнему Востоку. Здесь пишут о «Прямой линии», которую провел глава Приморья Миклушевский. Вот что значит держать нос по ветру.

О многом он рассказал жителям края – и о ремонте 200 километров дорог, и о доступности медицинских услуг, и о состоянии бухты Золотой Рог, и о программе благоустройства придомовых территорий.

О чем не спросили губернатора, так это о курточке за полмиллиона рублей, в которой он вышел на субботник посадить деревце. Да и что о ней спрашивать – курточка да и курточка…

Очень интересно

Далее в обзоре «Амурская правда». «Я бы мог рассказать вам о заметке, где говорится о широко известной не только в области, но и во всей стране жительнице Магдагачи Зинаиде Строговой, которая в прошлом году написала Путину СМС с пожеланиями долгих лет жизни и которая и на этот раз снова вышла на связь с президентом России, ради чего бросила свой огород и домашние дела. И бросив дела, сказала "прямолинейным" телефонисткам, что лучше Путина никого нет. Но я же обещал, что о "Прямой линии" ни слова. Поэтому промолчу», – объяснил автор обзора.

Кстати, у бабы Зины есть мечта – съездить на Урал к дочери. Но не на что.

Об этом пишут все

Взяв в руки «Комсомольскую правду», читатели узнают, что работающим пенсионерам прибавят пенсию (об этом также в «Амурской правде» и в «Известиях»). Максимально – на 235 рублей 74 копейки. Про минимум не пишут. Наверное, совсем стыдно. Заголовки у этих заметок более чем стандартные, типа: «Работающим пенсионерам прибавят пенсию».

Но «Держи карман шире» было бы более уместно.

На посошок

Напоследок «Панорама», где рассказывается о британской пенсионерке, которой надоели летающие на большой скорости мимо ее жилья автомобили, и она вышла на улицу с феном в руках, направив его в сторону проезжей части. И что?! Водители, принимая бабульку за переодетого полицейского, значительно снижали скорость. Причем никакой формы на женщине нет.

«Если мы не можем чувствовать себя в безопасности на наших же улицах, то как, черт побери, мы можем сделать безопасным весь этот мир?» – заявляет борец с лихачами.

Правда, как говорится, недолго музыка играла: власти намерены привлечь старушенцию к административной ответственности за дискредитацию стражей порядка. Ей грозит штраф в размере 1 700 фунтов стерлингов.

«А была бы у них, в Британиях "Прямая линия" с премьер-министром Мэй, глядишь, и решила бы вопрос в свою пользу, а? Вы сами-то как насчет "Прямой линии"?» – задает на посошок вопрос читателям Павел Андреевич.

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#СМИ

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Нина Гвоздкова