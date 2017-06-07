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Медработник из Приамурья пожаловалась Путину на низкую зарплату

Медработник из Приамурья пожаловалась Путину на низкую зарплату
Фото: rueconomics.ru

В четверг, 15 июня, состоялась «Прямая линия» с президентом России Владимиром Путиным. В ходе нее ведущая отметила, что многие присылают смс- и ммс-сообщения, в которых жалуются на низкую зарплату. Сообщение поступило и от медработника из Амурской области.

Как рассказала женщина, она медицинская сестра, работает в медсанчасти на космодроме Восточный. В мае амурчанка получила на руки 10 246 рублей за месяц.

Путин заметил, что все эти люди относятся к такой категории бюджетников, которые не попали в так называемую «указную категорию».

«Что касается тех бюджетных сфер, которые попали в указы 2012 года, там более или менее у нас соблюдается порядок повышения уровня заработной платы. Другие категории бюджетной сферы, которые в этих указах не оказались, – там сложнее, им не индексировали, несмотря на то что цены подросли, инфляция была значительная (в позапрошлом году она 12,9 процента была), а индексации не было. Это, конечно, несправедливо, я согласен. И я с правительством на этот счет говорил, у них есть поручение. С 1 января 2018 года доходы будут проиндексированы», – цитирует президента Kremlin.ru.

Просмотров всего: 2005

#здоровье #работа #российская власть

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Комментарии
Показать все (9) Обсудить на форуме
  • Белый Ангел

    Белый Ангел
    3 часа назад

    Интересно, а сам бы он прожил на такую з/п. При условии, что статистика показывает в АО среднемесячную з/п 35000 рублей.

    Проиндексируют, и сколько индексация составит 0,000001 %, с 18 года, а как людям жить с такой з/п.

  • TatuK

    TatuK
    3 часа назад

    мне интересно, кто нибудь вообще будет голосовать за него, после подобных ответов?

  • Дядюшка Шнюк

    Дядюшка Шнюк
    2 часа назад

    а разве сейчас требуется голосовать?))

  • РАМ

    РАМ
    2 часа назад

    Дядюшка Шнюк

    а разве сейчас требуется голосовать?))



    Конечно можно, это называется одиночный пикет, выходишь и голосуешь "ПРОТИВ"



  • СКР

    СКР
    2 часа назад

    Медработник с космодрома относится к Роскосмосу или ФМБА? К Амурской области он какое нибудь отношение имеет, кроме территориального?

  • Недавно здесь

    Недавно здесь
    43 минуты назад

    СКР

    Медработник с космодрома относится к Роскосмосу или ФМБА? К Амурской области он какое нибудь отношение имеет, кроме территориального?



    А у нас основная масса людей никто ни куда не относится. И не входят в "указанную категорию"

  • Vlad2

    Vlad2
    37 минут назад

    Белый Ангел

    Интересно, а сам бы он прожил на такую з/п. При условии, что статистика показывает в АО среднемесячную з/п 35000 рублей. Проиндексируют, и сколько индексация составит 0,000001 %, с 18 года, а как людям жить с такой з/п.



    Ангел, ты откуда к нам прилетел? Это у вас, ангелов в облаках, средняя зарплата 35000 рублей, а здесь на земле Амурской чуток другой расклад по среднемесячной, ессесно по реальной

  • Oldlord

    Oldlord
    36 минут назад

    Хм...

    Он и училке сказал что-то типа этого.

  • Екатерина_acdc

    Екатерина_acdc
    1 минута назад

    Голосовать-то за ЭТОГО, может, шибко и не будут, но Неведомский снова возьмет ситуацию в свои руки ))) Не, ну а чо? Никто не мешает, а перед губером надо нагнуться, нельзя ж чтоб область подвела

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