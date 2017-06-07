Медработник из Приамурья пожаловалась Путину на низкую зарплату

Фото: rueconomics.ru

В четверг, 15 июня, состоялась «Прямая линия» с президентом России Владимиром Путиным. В ходе нее ведущая отметила, что многие присылают смс- и ммс-сообщения, в которых жалуются на низкую зарплату. Сообщение поступило и от медработника из Амурской области.

Как рассказала женщина, она медицинская сестра, работает в медсанчасти на космодроме Восточный. В мае амурчанка получила на руки 10 246 рублей за месяц.

Путин заметил, что все эти люди относятся к такой категории бюджетников, которые не попали в так называемую «указную категорию».

«Что касается тех бюджетных сфер, которые попали в указы 2012 года, там более или менее у нас соблюдается порядок повышения уровня заработной платы. Другие категории бюджетной сферы, которые в этих указах не оказались, – там сложнее, им не индексировали, несмотря на то что цены подросли, инфляция была значительная (в позапрошлом году она 12,9 процента была), а индексации не было. Это, конечно, несправедливо, я согласен. И я с правительством на этот счет говорил, у них есть поручение. С 1 января 2018 года доходы будут проиндексированы», – цитирует президента Kremlin.ru.

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#здоровье #работа #российская власть

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Александр Авдеев