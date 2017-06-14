Усиление ветра и немного дождя: прогноз погоды в Амурской области на 16 июня
В пятницу, 16 июня, в Амурской области местами ожидаются слабые и умеренные дожди, гроза. Дует юго-западный ветер со скоростью 2-7 метров в секунду, местами его порывы могут достигать 11-16 метров в секунду. Воздух прогреется до 29-34, на севере в дожде – до 20-25 градусов.
В Благовещенске переменная облачность, осадков в этот день не ожидается. Юго-западный ветер разовьет скорость до 3-8 метров в секунду, с порывами до 10-15 метров. Столбики уличных термометров поднимутся до +30...+32, сообщают синоптики Амурского гидрометцентра.
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