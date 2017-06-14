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В Зейском районе легковушка сложилась от удара об дерево

В Зейском районе легковушка сложилась от удара об дерево
Фото: instagram.com/dtpgram_blg

В четверг, 15 июня, в Зейском районе легковой автомобиль получил критические повреждения, врезавшись в дерево. Фото с места ДТП появились в социальных сетях.

По информации амурского УГИБДД, авария произошла в вечернее время, в 20:05. Водитель автомобиля Toyota Crown 1983 года рождения не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением, съехал с проезжей части, после чего врезался в дерево.

Рулевой легковушки выжил, но был травмирован. По факту ДТП сейчас проводится проверка.

Просмотров всего: 1398

#ДТП #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • DimonS

    DimonS
    3 часа назад

    Были бы мозги - было б сотрясение.

  • •••pajzii

    •••pajzii
    2 часа назад

    Как родное обнял.

  • EvgenZ

    EvgenZ
    2 часа назад

    Бог дал ему ещё один шанс что то жизни исправить или сделать.

  • Корнхолио

    Корнхолио
    2 часа назад

    пассажиру ухо оторвало,а у водителя только царапины.

  • Мазепа

    Мазепа
    23 минуты назад

    Лучше бы водителю яйца оторвало, может быть умнее был.

  • Caramel

    Caramel
    18 минут назад

    Редакторы, прочтите внимательно заголовок статьи. Ошибок не видите?

    Навеяло: "убиццаапстол"... ОБ дерево, конечно, тоже можно.

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