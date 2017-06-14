В Зейском районе легковушка сложилась от удара об дерево

Фото: instagram.com/dtpgram_blg

В четверг, 15 июня, в Зейском районе легковой автомобиль получил критические повреждения, врезавшись в дерево. Фото с места ДТП появились в социальных сетях.

По информации амурского УГИБДД, авария произошла в вечернее время, в 20:05. Водитель автомобиля Toyota Crown 1983 года рождения не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением, съехал с проезжей части, после чего врезался в дерево.

Рулевой легковушки выжил, но был травмирован. По факту ДТП сейчас проводится проверка.

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#ДТП #происшествия #транспорт

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Александр Авдеев