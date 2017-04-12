На железнодорожном переезде в Возжаевке сделают пешеходный мост

К 2020 году мост построят на железнодорожном переезде в Возжаевке Белогорского района. Мероприятия по строительству моста и оборудования переезда устройством включены в проект среднесрочной инвестиционной программы Забайкальской дирекции инфраструктуры, сообщает пресс-служба главы Белогорского района.

«С подобным обращением перед дирекцией РЖД администрация района ходатайствовала неоднократно. В последний раз данный запрос был направлен нами 25 мая этого года, – отметил глава Белогорского района Денис Инюточкин. – На основании официального ответа новые объекты в Возжаевке должны быть введены в эксплуатацию в период с 2018 по 2020 годы».

Переезд также будет переведен в разряд охраняемых с дежурным работником и устройством заграждения от возможного въезда автотранспорта на путь.

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Нино Кохреидзе