О ЧП Амурскому центру ГЗ и ПБ теперь можно сообщать в соцсетях
На страницах социальных сетей Амурского центра ГЗ и ПБ можно сообщать о происшествиях. В популярных соцсетях появились официальные странички ведомства.
Теперь любой пользователь в Фейсбуке, в Вконтакте и Одноклассниках может не только получать новости о деятельности учреждения, но и задать любой вопрос, пожаловаться, озвучить проблему или сообщить о происшествии, аварии или пожаре.
Каждое обращение, в зависимости от сферы деятельности, будет направлено в соответствующий орган исполнительной власти. Ответ будет опубликован в социальной сети, сообщает пресс-служба Амурского центра ГЗ и ПБ.
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