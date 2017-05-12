Конные соревнования, картинг и концерт Светланы Лободы: выходные в Благовещенске

Фото: minval.az

В эти выходные в Благовещенске впервые пройдут чемпионат и первенство ДФО по конному спорту. В «Аллюре» состоится концерт, посвященный 15-летию клуба. Кроме того, будет проведен первый этап чемпионата и первенства города по картингу. А в Grand Arena Ostrova выступит Светлана Лобода.

Суббота, 17 июня

Дом ремесел приглашает в 10:00 на мастер-класс по керамике. В 11:00 – на мастер-класс в технике бисероплетение.

В 11:00 на стадионе «Юность» состоится открытый турнир города Благовещенска по стрельбе из спортивного лука «Стрелы Солнца». В мероприятии примут участие 30 спортсменов из Благовещенска, Белогорска и Возжаевки.

На территории конного клуба «Аллюр» состоится второй день чемпионата и первенства ДФО по конному спорту. В Благовещенск съедутся участники из Амурской и Сахалинской областей, Хабаровского и Приморского краев. На соревнования приглашены «звездные» судьи всероссийской и первой категорий из разных регионов страны. Начало соревнований в 12:00.

В 17:00 на спортивной площадке Городского парка культуры и отдыха пройдут соревнования по пляжному волейболу. Участие в них может принять любой желающий.

В ОКЦ в 17:00 пройдет трибьют рок-концерт «КИНОпробы 55».

В рамках движения «Культурный город на набережной» у бронекатера с 18:00 до 19:00 выступит вокальная группа «Иван да Марья». У Триумфальной арки с 18:00 до 21:00 будет работать «Аллея мастеров»; с 18:00 до 19:30 выступит духовой состав концертного оркестра ГДК; с 16:00 до 21:00 свои работы в технике spray paint art (рисование баллончиками с аэрозольной краской) выставит Евгений Савин. У ротонды с 17:00 до 18:00 состоится концерт народного хора «Бабёночки» из Архаринского района; с 18:00 до 19:10 пройдет концертная программа творческих коллективов Завитинского района. В переулке Уралова с 18:00 до 20:00 проведут городскую акцию «Всем на свете нужен дом».

В 19:00 в Grand Arena Ostrova начнется концерт Светланы Лободы.

В 21:00 Амурский областной краеведческий музей организует литературную гостиную с Еленой Грачёвой «Читаем Чехова».

Воскресенье, 18 июня

В Доме ремесел в 10:00 проведут мастер-класс в технике бисероплетение, в 14:00 – мастер-класс по керамике.

В 11:00 на картодроме «Юбилейный» на 7 километре Новотроицкого шоссе пройдет первый этап чемпионата и первенства города Благовещенска по картингу. В городских состязаниях по картингу примут участие сильнейшие команды из Благовещенска, Белогорска, Свободного и Поздеевки – всего около 30 спортсменов. Гонщики поборются в лично-командном зачете в классах: «Пионер», «Ракет», «Парилла», «Интер АВ-Ю», «Ротакс Макс», «KZ 2», «Свободный», «Свободный–Ю», «Интер АВ–Ю».

«Аллюр» проведет юбилейный концерт, посвященный своему 15-летию. Мероприятие состоится в 14:00 по адресу: улица Нагорная, 43А. Будут показаны цирковые номера, подготовленные приглашенным из Новосибирска специалистом в сфере дрессуры и выездки лошадей, который помог организовать шоу. В программе будут представлены номера с «первобытными людьми», «индейцами и ковбоями», «цыганами» и даже «амазонками». Приглашаются все желающие – вход свободный.

В 14:00 областная детская библиотека приглашает на арт-досуг «Продленка отменяется... Погружение в лето!»

В 15:00 в Амурском областном краеведческом музее начнется лекция Анастасии Черепановой «Свобода в кубе».

В рамках движения «Культурный город на набережной» в районе бронекатера с 18:00 до 20:00 будет работать «Читающий бульвар». У ротонды с 16:00 до 21:00 состоится благотворительное мероприятие «Добро Market» – будет вестись сбор средств для лечения Арсения Реснянского. У Триумфальной арки с 18:00 до 20:30 будет работать «Аллея мастеров»; с 16:00 до 21:00 Евгений Савин выставит свои работы в технике spray paint art (рисование баллончиками с аэрозольной краской). В 18:00 в районе Триумфальной арки пройдет открытая тренировка Федерации рукопашного боя с показательными выступлениями.

В городских кинотеатрах покажут следующие фильмы: «Тачки–3», «Мумия», «Мульт в кино. Выпуск № 54», «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки», «Весь этот мир», «Чудо-женщина», «Очень плохие девчонки», «Подводная эра», «Спасатели Малибу», «Нелюбовь», «Его собачье дело», «Анна Каренина. История Вронского», «Орбита 9», «Жмот». С подробным расписанием киносеансов можно ознакомиться на сайте Амур.инфо в разделе «Афиша».

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#жизнь #отдых

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Екатерина PL