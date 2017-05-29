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Амурских врачей научат визуально распознавать рак

Амурских врачей научат визуально распознавать рак

20 июня на базе Белогорской больницы пройдёт межрайонная научно практическая конференция «Визуальные локализации злокачественных новообразований». К участию в конференции приглашены медработники всех районов Приамурья.

Медицинское сообщество обсудит методы выявляемости визуальных форм рака, а именно рака кожи, молочной железы и других органов, – тех новообразований, в том числе злокачественных, которые возможно обнаружить при осмотре и самостоятельно.

«Цель нашего мероприятия – напомнить медицинским работникам первичного звена, врачам, фельдшерам, средним медицинским работникам смотровых кабинетов о необходимости быть более настороженными в выявлении злокачественных новообразований на ранних стадиях», – рассказала главный врач Амурского областного онкодиспансера Светлана Леонтьева.

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#здоровье

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Комментарии
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  • Лютцов

    Лютцов
    1 час назад



    напомнить медицинским работникам первичного звена о необходимости быть более настороженными в выявлении злокачественных новообразований на ранних стадиях



    Дай-то бог, дай-то бог.

    Было бы ОЧЕНЬ хорошо, если бы удалось не только напомнить, а ещё и получилось бы эффективно выявлять злокачественные новообразования на ранних стадиях.

  • Недавно здесь

    Недавно здесь
    51 минута назад

    Если бы ещё на этих ранних стадиях люди САМИ внимание обращали, а не приходят когда уже распад.

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