Амурских врачей научат визуально распознавать рак

20 июня на базе Белогорской больницы пройдёт межрайонная научно практическая конференция «Визуальные локализации злокачественных новообразований». К участию в конференции приглашены медработники всех районов Приамурья.

Медицинское сообщество обсудит методы выявляемости визуальных форм рака, а именно рака кожи, молочной железы и других органов, – тех новообразований, в том числе злокачественных, которые возможно обнаружить при осмотре и самостоятельно.

«Цель нашего мероприятия – напомнить медицинским работникам первичного звена, врачам, фельдшерам, средним медицинским работникам смотровых кабинетов о необходимости быть более настороженными в выявлении злокачественных новообразований на ранних стадиях», – рассказала главный врач Амурского областного онкодиспансера Светлана Леонтьева.

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Анастасия Болотина