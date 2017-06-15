Крупнейшая продовольственная корпорация Китая заинтересована в поставках амурского зерна

Фото пресс-службы правительства Амурской области

Представители крупнейшей продовольственной компании КНР приедут в Приамурье, чтобы познакомиться с продукцией амурских аграриев. Возможности будущего сотрудничества с руководством «Кофко» обсудили члены делегации амурского правительства на ЭКСПО в Харбине.

В рамках ЭКСПО в Харбине состоялись переговоры амурской делегации во главе с губернатором области Александром Козловым с руководством крупнейшей продовольственной корпорации Китая «Кофко». Это была уже третья встреча губернатора Александра Козлова с руководством компании. «Кофко» входит в список 500 крупнейших компаний мира и возглавляет топ-100 продовольственных предприятий КНР.

«Сегодня мы выслушали предложения компании, что они хотели бы видеть предметом нашего сотрудничества – это соя, ячмень, пшеница. Мы приняли решение даже по производству питьевой воды. В воскресенье к нам в область выезжает рабочая группа представителей корпорации "Кофко". У нас в области мы покажем все то, что мы предлагаем для сотрудничества: производство молочной продукции и нашу зерновую продукцию», – прокомментировал переговоры зампред Владислав Бакуменко.

Иностранные гости в Приамурье будут работать два дня. Им покажут площадки для организации производства, в том числе и совместного. Представители продовольственной корпорации изучат качество зерна и обсудят объемы поставок.

«На сегодня компания "Кофко" занимает 20 процентов в реализации продовольствия в Китае. Это серьезное намерение. И думаю, у нас получится создать выгодные партнерские отношения», – поделился зампред амурского правительства.

Переговоры прошли во время Агрофорума в рамках ЭКСПО. Работа велась одновременно на разных площадках. Амурские министры выступали по своим направлениям. В делегацию от Приамурья помимо Александра Козлова и Владислава Бакуменко вошли министр экономического развития Светлана Балова, министр внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Сергей Дмитриенко, мэр Благовещенска Валентина Калита и руководитель агентства по привлечению инвестиций Павел Пузанов.

«С заместителем министра сельского хозяйства правительства КНР мы решали вопросы о допуске нашей продукции на китайский рынок – это пшеница, ячмень, шрот пищевой и кормовой, молочная продукция. Эти вопросы мы держим на контроле. Делали мы предложения по нашему ТОРу «Белогорск» . На форуме присутствует много перерабатывающих компаний. У них есть интерес к работе на территории Приамурья. Достигли договоренностей, что некоторые из них посетят нашу область, чтобы на месте посмотреть, в какой сфере мы сможем взаимодействовать», – рассказал зампред Владислав Бакуменко и выразил надежду на то, что благодаря этим встречам в ТОР «Белогорск» могут появиться новые резиденты.

Китайским компаниям предложили сотрудничество и в сфере торговли, и в сфере совместного производства.

«Это четвертый форум ЭКСПО . Мы уже более тесно работаем с руководителями компаний, представителями министерств. Если в первые ЭКСПО мы только знакомились и смотрели друг на друга, то сегодня мы говорили на равных и представляли друг другу свои проекты. Сегодня был очень насыщенный день – мы провели много переговоров о сотрудничестве», – подытожил амурский зампред.

Ранее на IV российско-китайском ЭКСПО в Харбине губернатор Приамурья Александр Козлов обсудил строительство международного моста через Амур с министр экономического развития РФ. Губернатор отметил, что «имеются сложности в создании пограничного перехода для нормального функционирования моста». Проблемные вопросы пообещали обсудить на федеральном уровне.

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#Китай #областная власть #сельское хозяйство #экономика

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Нино Кохреидзе