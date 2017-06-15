Владимир Путин вспомнил о расселении тындинцев из аварийных времянок

Во время прямой линии президент страны, отвечая на вопрос о расселении из строительных вагончиков жителей Ханты-Мансийского автономного округа, вспомнил о программе расселения строителей БАМа.

«Во время моего премьерства была прямая связь с Тындой. В районе БАМа тогда мы расселили 9 тысяч семей. Но потом появились еще 10 тысяч. Тем не менее, мы и дальше будем этим заниматься. Деньги в программе «Жилище» на это есть. Мы будем выделять их до тех пор, пока не решим эту проблему», – заявил Владимир Путин.

К регионам президент обратился с просьбой правильно оценивать масштабы проблемы, чтобы не получилось как в случае с Амурской областью.

Телемост на тот момент с премьер-министром Владимиром Путиным в Тынде прошёл в 2010 году. На связь в Путиным жители северной столицы вместе с губернатором Олегом Кожемяко вышли из района времянок. В ходе телемоста Владимир Путин заявил: «Поскольку самая серьёзная ситуация сложилась в Тынде, именно этот город станет пилотным в реализации новой программы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья. На расселение 1,2 миллиона квадратных метров ветхого жилья на БАМе понадобится около 45 миллиардов рублей».

Премьер-министр добавил, что правительство России готово профинансировать 70 % программы ликвидации временного и аварийного жилья в Тынде.

На тот момент сообщалось, что во времянках в Тынде проживают 6 600 человек при общей численности населения 38 тысяч.

В феврале 2012 года в Тынде строители сдали первый дом для переселения жителей из времянок. Из областного и федерального бюджетов на строительство четырёхэтажного дома на 32 квартиры было потрачено около 67 миллионов рублей. 37 домов для переселения из ветхого и аварийного жилья построили в микрорайоне Таежный.

Через год у жителей одной из новостроек начались проблемы. Тындинцы из микрорайона «Таёжный» требовали признать дом аварийным и переселить их обратно во времянки. Люди жаловались на запах и засоры канализационных труб и холод в квартирах. Некоторые тындинцы и вовсе отказывались переселяться и через суды отстаивали свое право оставаться во времянках.

К 2016 году по программе переселения из ветхого и аварийного жилого фонда новосёлами стали более 3 000 тындинцев.

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Нино Кохреидзе