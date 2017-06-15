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15 июня 2017, 20:49 5

Владимир Путин: к решению о повышении пенсионного возраста надо подходить без суеты

Владимир Путин: к решению о повышении пенсионного возраста надо подходить без суеты
Фото: liter.kz

Будет ли повышен пенсионный возраст, – с таким вопросом к президенту во время прямой линии обратился участник движения World Skillls из Челябинска. Владимир Путин признал, что такая перспектива активно обсуждается в правительстве.

«У нас активно обсуждается возможность повышения пенсионного возраста. Некоторые эксперты полагают, что без этого не обойтись и ссылаются на опыт других стран. Я считаю, что к этому относиться нужно очень аккуратно. Решение еще не принято, но оно обсуждается на экспертном и на правительственном уровне. Эксперты считают, что если этого не сделать, уровень пенсионного обеспечения будет снижаться, то есть будут падать пенсии», – пояснил глава государства.

Владимир Путин отметил, что принимать такие решение нужно без спешки.

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#российская власть

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Комментарии
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  • Алекс К

    Алекс К
    4 часа назад

    епт,поднимите уровень жизни и зарплат до некоторых стран,и поднимайте пенсионный возраст,я не против

  • Vlad2

    Vlad2
    4 часа назад



    Владимир Путин признал, что такая перспектива активно обсуждается в правительстве.



    ... как карась на сковородке...

  • ольга лебедева

    ольга лебедева
    4 часа назад

    Алекс Кепт,поднимите уровень жизни и зарплат до некоторых стран,и поднимайте пенсионный возраст,я не против


    +++

  • гусеница

    гусеница
    4 часа назад

    ольга лебедева

    Алекс К

    епт,поднимите уровень жизни и зарплат до некоторых стран,и поднимайте пенсионный возраст,я не против



    +++


    У них по отчетности все тип топ, все счастливы - и сто чел., что живут на 15.000 и 5 что на 100.000

    С уважением

  • OT

    OT
    24 минуты назад

    Вот и докатился в свое политике, что ради радостного сообщения о выходе из рецеесси и не только надо повысить пенсионный возраст и многоечего такого, чтоб обобрать наиболее незащищенных и за счет этого народ готов отдать все для армии раз уж власть от бездарности своей на такую простую экономику перешли.

    Что-ж ты Вова на такого бездаря как Медведев ставку сделал.

    Вот теперь тебе приходится выкручиваться мол я не виноват, что вас трудно прокормить.

    А ведь природа человека такова, что запросы будут расти до бесконечности. А ты Вова решил взять все на себя.

    Да отдай ты это правитедльство народу и народ решит кого назначить.

    Сдается мне, что ты просто царь

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