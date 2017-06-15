Владимир Путин: к решению о повышении пенсионного возраста надо подходить без суеты

Фото: liter.kz

Будет ли повышен пенсионный возраст, – с таким вопросом к президенту во время прямой линии обратился участник движения World Skillls из Челябинска. Владимир Путин признал, что такая перспектива активно обсуждается в правительстве.

«У нас активно обсуждается возможность повышения пенсионного возраста. Некоторые эксперты полагают, что без этого не обойтись и ссылаются на опыт других стран. Я считаю, что к этому относиться нужно очень аккуратно. Решение еще не принято, но оно обсуждается на экспертном и на правительственном уровне. Эксперты считают, что если этого не сделать, уровень пенсионного обеспечения будет снижаться, то есть будут падать пенсии», – пояснил глава государства.

Владимир Путин отметил, что принимать такие решение нужно без спешки.

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#российская власть

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Нино Кохреидзе