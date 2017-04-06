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Гадалка убедила амурчанку отдать ей золотые украшения

Гадалка убедила амурчанку отдать ей золотые украшения
Фото: rostov.press

Жительнице Возжаевки Белогорского района полицейские вернули похищенные золотые украшения. Золотом, общей стоимостью около 25 тысяч рублей, завладела незнакомка, которая представилась амурчанке гадалкой.

Сообщение о хищении ювелирных изделий поступило в дежурную часть полиции в Белогорске. Следственно-оперативная группа выехала на место.

Полицейским жительница Возжаевки рассказала, что пустила в квартиру незнакомку, которая предложила ей погадать. Предприимчивая гадалка объяснила, что для исполнения предсказаний нужно завернуть в газету золотые украшения и отдать ей. Потерпевшая так и сделала, а гостья покинула квартиру.

Гадалку полицейские нашли в Белогорске. Ею оказалась женщина 1955 года рождения, которая ранее уже была судима за аналогичные преступления. Уголовное дело в отношении жительницы Белогорска возбудили по статье «Мошенничество», сообщает пресс-служба амурского управления МВД России.

Золотые украшения вернули доверчивой владелице.

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#происшествия

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Комментарии
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  • Генрих VI

    Генрих VI
    15 минут назад

    Это сколько же могло быть золота на такую мизерную сумму?

  • Немо

    Немо
    7 минут назад

    Люди сами хотят быть обманутыми. Фига ли было пускать чужого человека домой?

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