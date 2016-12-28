«Нельзя разбрасываться деньгами, но жадничать здесь тоже нельзя» – Путин о мерах поддержки рождаемости

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О мерах поддержки молодых матерей вопрос президенту страны задал врач из перинатального центра в Уфе. Руслан Гарифуллин поинтересовался будет ли продлена программа маткапитала и увеличено пособие по уходу за ребенком.

Прямо во время прямого включения из перинатального центра в Башкортостане молодой папа совершенно случайно оказался рядом с камерами, так заявил журналист и решил обратиться к счастливому отцу. Мужчина с ребенком на руках, который появился на свет 20 минут назад, показал малыша россиянам и сообщил, что решил назвать его Михаилом.

Отвечать на вопрос о мерах поддержки материнства Владимир Путин начал с поздравления молодых родителей Михаила Артемовича.

«Мы многое сделали для того, чтобы демографические тенденции приобрели устойчивый положительный характер. Рождаемость растет темпами, которых нет, например, в европейских странах», – заявил Владимир Владимирович.

Президент страны отметил, что самый большой ущерб с точки зрения демографии стране был нанесен в годы Великой Отечественной страны. В 1943 году рождаемость снизилась на 60 %, тогда родилось около миллиона человек. В 90-е годы после распада СССР на свет появилось немногим больше – 1 миллион 200 тысяч россиян. Этот период стал вторым крупным спадом рождаемости.

«У нас количество молодых женщин в детородном возрасте сократилось и существенно. В этот период, когда можно стать мамой, вступает поколение 90-х. Молодых женщин меньше на 30 %. У нас есть отработанные механизмы. Один из них – материнский капитал. Больше 7 миллионов матерей получили капитал и почти половина воспользовалась им. Введены выплаты за третьего ребенка в регионах, где сложная демографическая ситуация. Это очень затратная мера, но это будущее страны. Нельзя разбрасываться деньгами, но жадничать здесь тоже нельзя», – подытожил глава государства.

Владимир Путин отметил, что продление программы материнского капитала и другие меры поддержки как раз обсуждаются в правительстве. Каких-то конкретных решений глава государства не озвучил.

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#российская власть

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Нино Кохреидзе